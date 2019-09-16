Экономика
КоммерсантъРекламный рынок продолжит расти за счет онлайна
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
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Рекламные ТВ-бюджеты продолжают перетекать в интернет: итоги первого полугодия от АКАР
Sostav.ruвчера в 05:15
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на журналиста
Газета.Ru 01:18
Политика
Профессор Меркель объяснил, почему Россия не «аннексировала» Крым
Профессор Гамбургского университета, преподаватель философии права Райхард Меркель прокомментировал заявления западных политиков об "аннексии" Крыма Россией.
РЕН ТВ вчера в 22:00
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
RT на русском вчера в 06:11
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Общество
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России
В строительной отрасли профессии инженера-строителя, инженера строительного контроля, архитектора, прораба, геодезиста, геолога и каменщик входят в перечень наиболее высокооплачиваемых.
ТАСС вчера в 20:02
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 15%
Газета.Ru вчера в 14:21
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями
В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах.
Astera 15 сентября в 11:54
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань вчера в 03:19
Общество
Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером
В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.
РБК 00:17
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 14 сентября в 13:00
Политика
В Анкаре началась двусторонняя встреча Путина и Эрдогана
16 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Анкару на встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
МонаВиста вчера в 10:21
Гаджеты
Новые цвета iPhone 11 повысили спрос на смартфоны
News.ru вчера в 05:35
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Транспорт
Как меняется транспорт Петербурга
Всего же к 2023 году в Санкт-Петербурге появится 29 новых станций, три электродепо, а длина эксплуатируемых линий достигнет 178,1 км. В 2022 году планируется объявить конкурс на строительство вестибюля станции "Театральная", а также по строительству вторых вестибюлей существующих станций — "Василеостровская" и "Балтийская".
RT на русском вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий вчера в 10:44
Футбол
«Монако» может возглавить Спаллетти
Издание Calciomercato утверждает, что руководство монегасков хочет уволить действующего наставника клуба Леонарду Жардима из-за "слабых" результатов команды в новом сезоне, а Спаллетти является одним из главных претендентов на замену Леонарду.
Sport.ru вчера в 18:59
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Кино
Шварценеггера решили не омолаживать в новой части «Терминатора»
Режиссер картины Тим Миллер заявил, что не станет использовать цифровое омоложение лица актера.
Телепрограмма 01:49
Футбол
Месси тренировался в общей группе перед матчем с «Боруссией»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси тренировался в общей группе перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Sportbox.RU 15 сентября в 06:53
Экономика
Рост промпроизводства в России в августе ускорился до 2,9%
Промышленное производство в России в августе выросло на 2,5%, а в годовом выражении — на 2,9%. Такие данные приводит 16 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 13:15
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Газета.Ru вчера в 20:50
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Происшествия
В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления шаурмой в Уфе
RT на русском 01:43
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru вчера в 14:18
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47
Политика
Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе
Как отметил сенатор на своей странице в Twitter, заявление Зеленского о том, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса возможны только после вывода оттуда «всех войск», вызывает вопросы.
RT на русском вчера в 19:45