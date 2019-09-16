Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.

Политика ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.

Футбол Адвокат рассказал, какие ограничения ждут Кокорина и Мамаева после УДО Стало известно, какие ограничения должны соблюдать вышедшие по УДО Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Футбол «Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».

Политика Венгрия не пускает Украину на саммит НАТО Венгрия блокирует все попытки сотрудничества Украины с НАТО, в том числе попытку получить приглашение на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря этого года в Лондоне, куда приглашены все лидеры стран-членов НАТО.

Происшествия Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.

Кино Тони Старк появится в фильме Marvel «Черная вдова» Ожидается, что поклонники снова смогут увидеть его в фильме, снятом по комиксам Marvel о Черной Вдове, которую играет Скарлетт Йохансон.

Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

Гаджеты Xiaomi представила новый беспроводной роутер и пару умных колонок Компания Xiaomi представила сегодня в Китае три новых устройства — пару умных колонок XiaoAI Speaker и беспроводной роутер AC2100 Wi-Fi.

Энергетика «Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Происшествия Родственники пропавших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ Родственники восьми человек, исчезнувших в Чечне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии Немецкие медики сделали актрисе трепанацию черепной коробки, чтобы удалить опухоль головного мозга, однако безрезультатно.

Политика Патрушев оценил перспективу заключения мирного договора с Японией Патрушев, находясь с двухдневным визитом в столице Японии, 17 сентября встретился с премьер-министром Синдзо Абэ.

Происшествия При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Происшествия В петербургском колледже первокурсник ударил однокашника ножом Студент первого курса одного из колледжей Василеостровского района Петербурга ударил ножом однокашника.