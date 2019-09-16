Экономика
КоммерсантъРекламный рынок продолжит расти за счет онлайна
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
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Рекламные ТВ-бюджеты продолжают перетекать в интернет: итоги первого полугодия от АКАР
Sostav.ruвчера в 05:15
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:44, Вашингтон
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Политика
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
Футбол
Адвокат рассказал, какие ограничения ждут Кокорина и Мамаева после УДО
Стало известно, какие ограничения должны соблюдать вышедшие по УДО Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Невские Новости 05:14
Футбол
«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов
Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 20:00
Политика
Венгрия не пускает Украину на саммит НАТО
Венгрия блокирует все попытки сотрудничества Украины с НАТО, в том числе попытку получить приглашение на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря этого года в Лондоне, куда приглашены все лидеры стран-членов НАТО.
Военное обозрение 05:06
Происшествия
Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем
В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.
Российская газета 04:43
Кино
Тони Старк появится в фильме Marvel «Черная вдова»
Ожидается, что поклонники снова смогут увидеть его в фильме, снятом по комиксам Marvel о Черной Вдове, которую играет Скарлетт Йохансон.
RuNews24.ru 03:06
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Гаджеты
Xiaomi представила новый беспроводной роутер и пару умных колонок
Компания Xiaomi представила сегодня в Китае три новых устройства — пару умных колонок XiaoAI Speaker и беспроводной роутер AC2100 Wi-Fi.
iXBT.com 05:08
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Происшествия
Родственники пропавших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ
Родственники восьми человек, исчезнувших в Чечне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Коммерсантъ 04:46
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии
Немецкие медики сделали актрисе трепанацию черепной коробки, чтобы удалить опухоль головного мозга, однако безрезультатно.
Bimru.ru 05:24
Политика
Патрушев оценил перспективу заключения мирного договора с Японией
Патрушев, находясь с двухдневным визитом в столице Японии, 17 сентября встретился с премьер-министром Синдзо Абэ.
РБК 05:13
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Происшествия
В петербургском колледже первокурсник ударил однокашника ножом
Студент первого курса одного из колледжей Василеостровского района Петербурга ударил ножом однокашника.
ТАСС 05:01
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Энергетика
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Lenta.ru вчера в 05:02
Культура
Чем удивит фестиваль «Круг света» в этом году
Вести Подмосковья 05:00
Общество
Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 млн
Известия вчера в 11:50
Энергетика
Цены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть продолжают расти после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 03:04
Наука
Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии произошел взрыв
Свободная Пресса вчера в 09:25
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями
В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах.
Astera 15 сентября в 11:54