Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРекламный рынок продолжит расти за счет онлайна

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
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