Экономика
КоммерсантъРекламный рынок продолжит расти за счет онлайна
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
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Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Шоу-бизнес
Шепелев напомнил семье Заворотнюк о своей ошибке с Жанной Фриске
Бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев призвал семью Анастасии Заворотнюк сделать публичное заявление о ее здоровье.
РБК 13:49
Здоровье
Названы продукты, которые наша печень очень любит
Для поддержания здоровья печени медицинские специалисты рекомендуют снизить употребляемое количество пирожных и конфет, а также продуктов с высоким содержанием сахара.
Московский Комсомолец 16:04
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Происшествия
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование".
РИА Новости 23:16
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Здоровье
В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ выросла на 73%
«В городе Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 14,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, заболеваемость выше уровня прошлой недели на 73%», — сообщили в ведомстве.
Политсовет 08:54
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Политика
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru 21:02
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ
«Ростов» обыграл «Ахмат» из Грозного на домашней арене в игре 9-го тура РПЛ.
1rnd.ru 15:29
Здоровье
Врачей могут начать штрафовать уже с октября
По словам сенатора, в Совете Федерации в профильном комитете обсуждение законопроекта Минздрава пока не проходило, планируется начать его обсуждать в конце сентября.
Инвест-Форсайт 16:24
Политика
Законопроект о вытрезвителях получил поддержку властей
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о воссоздании в России вытрезвителей, говорится в проекте отзыва кабмина.
Взгляд.ру 21:20
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
RT на русском 21:55
Политика
Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.
RT на русском 19:45
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 12:47
Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Общество
Названы города, в которые стремится переехать молодежь
Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Российская газета 20:15
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ 18:07
Футбол
Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча
Lenta.ru вчера в 04:24
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru 22:34
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Транспорт
В Челябинске появились выделенные полосы для общественного транспорта
Российская газета 09:00
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
Letnews.ru 04:56