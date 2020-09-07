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Газета.Ru
Газета.Ru

Рекламодатели отказались от Comment Out после шуток о Белоруссии

"Яндекс.Лавка" и Unilever Russia отказались от сотрудничества с шоу Comment Out после выпуска с шутками о протестах в Белоруссии и Хабаровске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления компаний.В источнике
С чего всё началось
Российское подразделение Unilever сообщило
, что для компании и ее брендов «разжигание вражды, любые формы насилия и дискриминации, выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне являются категорически неприемлемыми».
Forbes13:07
Подробнее о событии
URA.Ru

Шоу Comment Out потеряло рекламодателей из-за шуток о Беларуси

URA.Ru13:37
Коммерсантъ

Рекламодатели отказались от шоу Comment Out после шуток о Белоруссии и Хабаровске

Коммерсантъ13:17
Говорит Москва

Шоу Comment Out покинули четыре рекламодателя за день

Говорит Москва12:53
РБК

В Comment Out ответили на уход рекламодателей после шуток о Белоруссии

РБК13:18
Дождь

Еще два рекламодателя отказались от сотрудничества с шоу Comment Out

Дождь11:59
Газета.Ru

Рекламодатели отказались от Comment Out после шуток о Белоруссии

Газета.Ru13:41
РЕН ТВ

Unilever разорвала контракт с шоу Comment Out после шуток о протестах

РЕН ТВ08:11

Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»
RT на русском11:22

Седокова показала подписчикам грудь и ввела всех в ступор

Поп-певица, теле- и радиоведущая, бывшая участница популярной группы «ВИА Гра» Анна Седокова в который раз вызвала неоднозначную реакцию у своих подписчиков новым фото, опубликованным ею в Instagram.
Территория новостей07:00
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В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости04:52
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русском12:09
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Игроки «Тамбова» написали письмо с просьбой погасить долги по зарплате

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате.
РИА Новости12:37