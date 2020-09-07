Рекламодатели отказались от Comment Out после шуток о Белоруссии
"Яндекс.Лавка" и Unilever Russia отказались от сотрудничества с шоу Comment Out после выпуска с шутками о протестах в Белоруссии и Хабаровске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления компаний.В источнике
С чего всё началось
Российское подразделение Unilever сообщило
, что для компании и ее брендов «разжигание вражды, любые формы насилия и дискриминации, выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне являются категорически неприемлемыми».
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