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Газета.Ru
Газета.Ru

Рекламодатели отказываются от Comment Out после шуток о Белоруссии

"Яндекс.Лавка" и Unilever Russia отказались от сотрудничества с шоу Comment Out после выпуска с шутками о протестах в Белоруссии и Хабаровске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления компаний.В источнике
С чего всё началось
Российское подразделение Unilever сообщило
, что для компании и ее брендов «разжигание вражды, любые формы насилия и дискриминации, выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне являются категорически неприемлемыми».
Forbesвчера в 13:07
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РИА Новости

Рекламодатели отказались от Comment Out после шуток про Белоруссию

РИА Новостивчера в 14:38
Lenta.ru

В Comment Out ответили на уход рекламодателей

Lenta.ruвчера в 15:30
Sostav.ru

Unilever перестанет сотрудничать с Comment Out после шуток про Белоруссию и Хабаровск

Sostav.ruвчера в 04:35
РЕН ТВ

Лолита прокомментировала уход рекламодателей от шоу Comment Out

РЕН ТВвчера в 14:01
РБК

В Comment Out ответили на уход рекламодателей после шуток о Белоруссии

РБКвчера в 13:18
Говорит Москва

Шоу Comment Out покинули четыре рекламодателя за день

Говорит Москвавчера в 12:53
Коммерсантъ

Рекламодатели отказались от шоу Comment Out после шуток о Белоруссии и Хабаровске

Коммерсантъвчера в 13:17

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily5 сентября в 22:25
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Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре

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Интерфаксвчера в 14:07
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Адвокат Ефремова заявил об отсутствии прямых доказательств вины актера

Адвокат заявил, что у семьи Ефремова претензий к нему нет, а выбранная им тактика защиты актера была верной — подсудимый имеет право «тысячи раз менять показания», суд принимает лишь последнее слово.
Lenta.ru17:49
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Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.
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«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

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РБК21:03

В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ruвчера в 13:22
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В ДНР перенесли артудар по позициям ВСУ под Горловкой на 9 сентября

Напомним, что 5 сентября глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ вооруженным силам республики открыть огонь по украинским военным укреплениям, возведенным в районе поселка Шумы под Горловкой в том случае, если украинская сторона не начнет их ликвидацию.
Евразия Dailyвчера в 08:20
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Седокова показала подписчикам грудь и ввела всех в ступор

Поп-певица, теле- и радиоведущая, бывшая участница популярной группы «ВИА Гра» Анна Седокова в который раз вызвала неоднозначную реакцию у своих подписчиков новым фото, опубликованным ею в Instagram.
Территория новостейвчера в 07:00
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