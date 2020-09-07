"Яндекс.Лавка" и Unilever Russia отказались от сотрудничества с шоу Comment Out после выпуска с шутками о протестах в Белоруссии и Хабаровске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления компаний.

С чего всё началось Российское подразделение Unilever сообщило , что для компании и ее брендов «разжигание вражды, любые формы насилия и дискриминации, выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне являются категорически неприемлемыми». Forbes вчера в 13:07