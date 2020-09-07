Рекламодатели отказываются от Comment Out после шуток о Белоруссии
Смотрите также
В Зеленограде курьер Delivery club избил подростка
В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей
Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США
В Монголии зафиксирован третий летальный случай бубонной чумы
Погибших игроков «Локомотива» вспоминают в Ярославской области
Милиция начала поиск пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой
Кипрская газета опубликовала имена 34 владельцев «золотых паспортов»
В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Рекламодатели отказываются от Comment Out после шуток о Белоруссии
Милиция начала поиск пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Росздравнадзор выявил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России
В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи
"Яндекс.Лавка" и Unilever Russia отказались от сотрудничества с шоу Comment Out после выпуска с шутками о протестах в Белоруссии и Хабаровске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления компаний.В источнике
С чего всё началось
Российское подразделение Unilever сообщило
, что для компании и ее брендов «разжигание вражды, любые формы насилия и дискриминации, выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне являются категорически неприемлемыми».
Подробнее о событии