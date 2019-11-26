Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт руWADA не рекомендовало отстранить Россию от Евро-2020

Комитет соответствия WADA еще раз уточнил, что рекомендует отстранить Россию на четыре года от участия в крупных турнирах под своим флагом, а также лишить ее права проведения крупных соревнований.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

ВАДА еще раз разъяснило свою позицию по Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 15:02

Рекомендация WADA по отстранению России не распространяется на Евро

РИА Новостивчера в 12:02

WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»

Sports.ruвчера в 11:59

Источник в ВАДА сообщил, что Россия не будет отстранена от Евро-2020

Чемпионатвчера в 10:27

Источник в WADA: «Россия не будет отстранена от Евро-2020»

Sport24.ruвчера в 10:03

«Россия не будет отстранена от Евро-2020». Источник в WADA успокоил россиян

Sport.ruвчера в 11:00

Британские СМИ: Сборная России точно сыграет на Евро

Советский спортвчера в 10:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Финансы

В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Газета.Ru вчера в 03:05
Политика

Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже

"На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", – говорится в документе.
РИА Новости вчера в 21:53
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских солдат

Rambler News Service вчера в 04:40
Здоровье

Неспящие в больницах. Могут ли врачи спать на дежурствах или за это нужно штрафовать?

Встречается «дежурный врач» и в федеральном законе «Об охране здоровья граждан», где сказано о том, что дежурный врач принимает решения о проведении медицинского вмешательства в отношении пациентов без его согласия или согласия его законных представителей в установленных случаях.
Православие и Мир 25 ноября в 22:24
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Происшествия

27 российских туристов госпитализированы после ДТП в Доминикане

Туристический оператор Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие российские туристы в ДТП с автобусом в Доминиканской Республике, сообщил, что по меньшей мере 27 человек получают медицинскую помощь в больницах страны.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Общество

В России зафиксировано рекордное число вакансий

Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года.
РИА Новости вчера в 23:36
Происшествия

Адвокат Соколова назвал перевод историка в Москву «репрессивной мерой»

Московский Комсомолец вчера в 05:28
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия вчера в 21:48
Финансы

FTSE может снизить вес «ЛУКОЙЛа»

Индекс-провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра в декабре своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа".
Finam.Ru 25 ноября в 02:47
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru вчера в 17:00
Энергетика

На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения

Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Евразия Daily вчера в 13:22
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Политика

Трамп уверен, что импичмент поможет ему выиграть выборы

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что расследование по его импичменту, организованное демократами, поможет ему победить на выборах 2020 года.
Мойка78 00:38
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Ульянов опроверг сообщения о своей госпитализации

ИжевскИнфо.РУ 25 ноября в 07:09
Экономика

Верховный суд рассмотрит проблему перекладывания вины за уход от налогов

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда 25 декабря рассмотрит вопрос о законности взысканий, если компания не была организатором схемы ухода от налогов, а выгоду получили ее контрагенты.
РБК вчера в 16:00
Авто

Минивэн Renault Espace сильнее всего изменился внутри

Автомобилестроительная компания Renault показала обновлённый минивэн Espace 2020 модельного года, который получил адаптивные матричные фары, цифровую приборную панель и усовершенствованный комплекс мультимедиа.
Тарантас Ньюс 25 ноября в 12:34
Культура

Шнуров: России нужен сварщик, который станет Илоном Маском

Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно, — заявил музыкант.
News.ru вчера в 11:52
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Гаджеты

Представлен бюджетный смартфон Vivo U20

Vivo U20 доступен в двух цветах: Racing Black и Blaze Blue.Стоимость устройства с 8 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами флэш-памяти составляет 153 доллара, базовая версия с 6 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами флэш-памяти обойдется в 140 долларов.
UfaTime.ru 24 ноября в 05:28
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 24 ноября в 23:11
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Общество

Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАСС вчера в 13:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное