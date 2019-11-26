Напомним, Россию могут отстранить на четыре года и лишить права проведения крупных соревнований. Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря примет решение о возможных санкциях в отношении российского спорта. Сборная России заняла второе место в группе I в квалификации Евро-2020.

Евро-2020 в Санкт-Петербурге не попадет под санкции ВАДА

Происшествия С сыном Никаса Сафронова произошел инцидент в самолете Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин из-за избыточного веса застрял в уборной самолета, следовавшего из Казани в Москву, сообщил Telegram-канал «Небожена».

Политика На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах Apple Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.

Авто Дрифт по льду Байкала в ноябре закончился аварией Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.

Футбол Ломбертс может летом завершить карьеру Напомним, что Ломбертс выступал за «Зенит» в период с 2007 по 2017 год.

Происшествия Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.

Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».

Общество Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.

Спорт Ласицкене потребовала от главы USADA «следить за языком» Российская трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене жестко отреагировала на заявления главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта.

Происшествия В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.

Общество Путин простился с Людмилой Вербицкой в Петербурге Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой 27 ноября.

Футбол Путин обещал главе УЕФА лучшее проведение ЕВРО-2020 в Петербурге Россия сделает все, чтобы матчи первенства Европы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком организационном уровне Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.

Шоу-бизнес Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.