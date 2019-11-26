Футбол

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineЕвро-2020 в Санкт-Петербурге не попадет под санкции ВАДА

Напомним, Россию могут отстранить на четыре года и лишить права проведения крупных соревнований. Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря примет решение о возможных санкциях в отношении российского спорта. Сборная России заняла второе место в группе I в квалификации Евро-2020.
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