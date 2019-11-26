Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineЕвро-2020 в Санкт-Петербурге не попадет под санкции ВАДА
Напомним, Россию могут отстранить на четыре года и лишить права проведения крупных соревнований. Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря примет решение о возможных санкциях в отношении российского спорта. Сборная России заняла второе место в группе I в квалификации Евро-2020.
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WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»
Sports.ruвчера в 11:59
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:04, Вашингтон
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