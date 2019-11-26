Сборную России по футболу не смогут отстранить от участия в чемпионате Европы 2020 года, так как соревнования не попадают в указанную WADA категорию. Таким образом российские спортсмены смогут сыграть на турнире, а Санкт-Петербург — принять матчи.

Рекомендации WADA по России не затронут Евро-2020

Политика Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".

Хоккей Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составах Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Этот гол стал 416-м для россиянина в НХЛ в равных составах, по этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги.

Политика «Газпром» пообещал перекрыть газ Украине Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.

Политика Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.

Здоровье Россиян предупредили о вспышке бубонной чумы в Китае Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усиливает контроль на границе с Китаем из-за очередного случая заражения человеком бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.

Происшествия В Албании произошло новое сильное землетрясение В Албании вновь произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщается в соцсети независимой организации ученых.

Общество Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.

Единоборства Стал известен гонорар Александра Емельяненко и Кокляева за бой Федерация бокса России объявила гонорар за бой между бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщает РИА "Новости".

Спорт Захарова назвала претензии WADA «борьбой без правил или даже войной» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение комитета по соответствию WADA разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом в течение четырех лет, призвала не политизировать ситуацию с допинговыми претензиями к России.

Армия и оружие Генсек НАТО рассказал о разногласиях по Сирии в альянсе НАТО признает, что среди союзников есть разногласия по действиям Турции в Сирии, однако основой для согласия является позиция, что турецкая операция не должна приводить к ослаблению усилий по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.