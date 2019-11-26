Футбол
Телеканал 360°Рекомендации WADA по России не затронут Евро-2020
Сборную России по футболу не смогут отстранить от участия в чемпионате Европы 2020 года, так как соревнования не попадают в указанную WADA категорию. Таким образом российские спортсмены смогут сыграть на турнире, а Санкт-Петербург — принять матчи.
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«Россия не будет отстранена от Евро-2020». Источник в WADA успокоил россиян
Sport.ru26 ноября в 11:00
WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»
Sports.ru26 ноября в 11:59
WADA: рекомендации комитета по соответствию не распространяются на ЧЕ по футболу
RT на русском26 ноября в 11:43
Рекомендация комитета по соответствию ВАДА не распространяется на Евро-2020
Спорт-Экспресс26 ноября в 11:42
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:13, Ашберн
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Тимирязевский суд Москвы «заминировали»
Спорт
Захарова назвала претензии WADA «борьбой без правил или даже войной»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение комитета по соответствию WADA разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом в течение четырех лет, призвала не политизировать ситуацию с допинговыми претензиями к России.
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