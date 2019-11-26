Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°Рекомендации WADA по России не затронут Евро-2020

Сборную России по футболу не смогут отстранить от участия в чемпионате Европы 2020 года, так как соревнования не попадают в указанную WADA категорию. Таким образом российские спортсмены смогут сыграть на турнире, а Санкт-Петербург — принять матчи.
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Рекомендация WADA по отстранению России не распространяется на Евро

РИА Новости26 ноября в 12:02

«Россия не будет отстранена от Евро-2020». Источник в WADA успокоил россиян

Sport.ru26 ноября в 11:00

Источник в WADA: «Россия не будет отстранена от Евро-2020»

Sport24.ru26 ноября в 10:03

WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»

Sports.ru26 ноября в 11:59

WADA: рекомендации комитета по соответствию не распространяются на ЧЕ по футболу

RT на русском26 ноября в 11:43

Источник в ВАДА сообщил, что Россия не будет отстранена от Евро-2020

Чемпионат26 ноября в 10:27

Рекомендация комитета по соответствию ВАДА не распространяется на Евро-2020

Спорт-Экспресс26 ноября в 11:42
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