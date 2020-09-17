Реконструкцию Дома правительства оценили в 5 млрд рублей
Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию Белого дома в 2019 году. Правительство утверждает, что реконструкция нужна из-за «разрушения гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийного состояния кровли», протечек и из-за «высокой степени износа инженерных систем и оборудования».В источнике
С чего всё началось
На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд
Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
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