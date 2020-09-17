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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Реконструкцию Дома правительства оценили в 5 млрд рублей

Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию Белого дома в 2019 году. Правительство утверждает, что реконструкция нужна из-за «разрушения гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийного состояния кровли», протечек и из-за «высокой степени износа инженерных систем и оборудования».В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
РИА Новости

Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома

РИА Новости19:49
Коммерсантъ

Реконструкцию Дома правительства оценили в 5 млрд рублей

Коммерсантъ19:32
RT на русском

В Доме правительства планируют провести реконструкцию

RT на русском20:18
Lenta.ru

Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

Lenta.ru17:54
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33
РБК

Правительство показало видео аварийного состояния Белого дома

РБК18:28

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта.
В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»
RT на русскомвчера в 15:07

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры еще пяти государств вошли в четверг в число обладателей шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС Наука 20:39
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Киев согласился включить формулу Штайнмайера в закон о Донбассе

В декабре на саммите «нормандской четверки» в Париже был достигнут ряд договоренностей, в том числе об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, закреплении в законодательстве формулы Штайнмайера, определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе и проведение местных выборов в Донбассе.
Известия17:31
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Китайский боевой корабль и уникальная советская военная разработка могут сослужить пользу России

«После ввода в строй [авианесущего] китайского универсального десантного корабля (УДК) проекта 075 спрос на истребители вертикального взлета и посадки резко увеличился», — считают авторы издания.
Rusvesna.su20:40

Главный санитарный врач США призвал носить маски и после пандемии

Главный санитарный врач США вице-адмирал Джером Адамс заявил, что ношение масок и измерение температуры при входе в здания необходимо продолжить и после пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Аргументы и Факты20:06