В Саратове началась подготовка к масштабной реконструкции стадиона "Спартак". Об этом сообщил глава города Михаил Исаев. Тяжелая техника начала демонтаж трибуны на стадионе.

На стадионе «Спартак» в Саратове начался снос трибуны

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