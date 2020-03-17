Общество
СаратовБизнесКонсалтингНа стадионе «Спартак» в Саратове начался снос трибуны
В Саратове началась подготовка к масштабной реконструкции стадиона "Спартак". Об этом сообщил глава города Михаил Исаев. Тяжелая техника начала демонтаж трибуны на стадионе.
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Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Политика
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Здоровье
ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен и содержащие его лекарства для лечения коронавируса.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114
В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
На Украине назначили генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Авто
В России начались продажи седана Audi S8
Как сообщает пресс-служба компании, базовая стоимость обновлённой модели Audi S8 будет составлять в России 10 млн 290 тыс. рублей.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
«КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля. На месяц стал бесплатным онлайн-сервис more.tv.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Экономика
Рекламные доходы выросли только у интернет-компаний
Рынок вырос исключительно благодаря интернет-рекламе – плюс 20% до 244 млрд руб. Остальные сегменты – ТВ, радио, печатная пресса – остаются в минусе, наружная реклама осталась на уровне 2018 г. Очень похожей динамика рынка была и по итогам трех кварталов 2019 г. Телеканалы продолжают терять деньги уже пятый квартал подряд.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Космос
Найдена первая планета вне диска Млечного Пути
Международная группа астрономов обнаружила первую экзопланету, которая находится вне тонкого диска Млечного Пути.
Игры
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 и Cyberpunk 2077 теперь тоже работают из дома
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Наука
Свитки Мертвого моря оказались подделкой
Здоровье
В Якутии отменены занятия в школах и ссузах с 18 марта
Как заявил глава Якутии Айсен Николаев во время брифинга по итогам совещания по действию властей по недопущению распространения коронавируса со среды, 18 марта, во всех общеобразовательных учебных заведениях Якутии вводится карантин.
Здоровье
В Калуге зарегистрирован первый заболевший коронавирусом
В Калуге выявлен первый случай заболевания коронавирусом.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
Общество
Ещё один случай коронавируса привезли из Польши
На сегодня в Калининграде официально объявлено о 5 случаях заражения коронавирусом. Все заболевшие – жительницы региона.
Политика
Акция против обнуления президентских сроков прошла у Госдумы
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса
Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.
Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Футбол
«Монако» официально объявил о продлении контракта с Головиным
«Монако» сделал официальное заявление, в котором подтвердил информацию о продлении контракта с российским полузащитником Александром Головиным на один сезон.
Политика
Путин рассказал о российско-японском экспресс-тесте на коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус, совместно разработанный Россией и Японией, может появиться уже в апреле, рассказал президент РФ Владимир Путин.