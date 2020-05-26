Коронавирус
Отдых в РоссииРекорд: В России за 1 день вылечилось от ковида 12,3 тыс. человек
Число заболевших выросло на 2,5% - 8915 человек и общее число случаев заражения составило 362, 3 тысячи. За последние сутки в стране провели 215 тыс. тестов на коронавирус и это довело их общее число до 9.1 млн.
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Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Армия и оружие
С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты
В течение нескольких последних недель Израиль не может открыто наносить удары по иранским военно-транспортным самолётам, активно перебрасывающим на территорию Сирии некое вооружение.
Avia.pro вчера в 20:02
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Футбол
«Милан» сообщил о травме Ибрагимовича
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил травму, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 06:24
Политика
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українські Новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
Футбол
Дзюба назвал позором решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о решении московского "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Газета.Ru 07:36
Экономика
ЦБ проверил устойчивость банков к шокам
Банк России на первом этапе провел стресс-тестирование на устойчивость к экономическим шокам 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора .
Вести.Ru 06:18
Здоровье
В Благовещенске коронавирус выявили в трех больницах и детском саду
Случаи коронавируса зарегистрированы в трех больницах и детском саду Благовещенска, всего в Амурской области выявлен 401 случай COVD-19 (+16 случаев за сутки), сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости 04:16
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
Происшествия
Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения
RT на русском 06:42
Политика
Песков пообещал поинтересоваться состоянием здоровья Кадырова
На просьбу сделать какое-то официальное заявление по поводу здоровья Кадырова Песков добавил: "Мы с вами еще вернемся к этому вопросу".
РИА Новости 06:51
Армия и оружие
Шойгу заявил о планах провести в конце августа международный форум «Армия»
Министерство обороны РФ готовится провести форум "Армия", Армейские международные игры и стратегические учения "Кавказ-2020", сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Интерфакс 08:23
Игры
The Last of Us: Part II запретили на Ближнем Востоке
Судя по всему, The Last of Us: Part II запретили к выходу в ближневосточных странах, о чём прямо говорит техническая поддержка PlayStation.
Игромания.ру 07:21
Общество
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Зверево
20 человек заболело в Зверево, 15 — в Сальском районе, 14 — в Аксайском районе.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:54
Здоровье
В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения
С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
Политика
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Политика
Суд Киева заочно арестовал экс-министра обороны Украины по делу о стрельбе на «майдане»
Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о стрельбе на "майдане" 18-20 февраля 2014 года.
ТАСС 08:30
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Общество
Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Общество
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом.
Ведомости 06:15
Политика
Китай обвинил США в подталкивании мира к новой холодной войне
В ходе пресс-конференции, состоявшейся в рамках Всекитайского собрания народных представителей, министр иностранных дел КНР Ван И обвинил американских политиков в попытке подтолкнуть мир к новой холодной войне.
Вечерний курьер вчера в 02:32
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Футбол
Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США
РЕН ТВ вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Тарзану предложили поработать с «элитными телками»
"Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками и проявить себя на вакансии дояра", — написал фермер в Instagram.
Pravda.Ru 08:07