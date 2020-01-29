Общество

Народные новостиНародные новостиРекорд по продажам смартфонов зафиксировали в России

Количество проданных мобильных телефонов в 2019 году в России впервые превысило 30 млн штук, сообщают "Известия". Согласно данным аналитиков компании GfK, количество реализованных телефонов увеличилось на 2% по сравнению с 2018 годом.
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с чего всё началось

Немного за 30: в России установлен рекорд по продажам смартфонов

На российском рынке смартфонов установлен новый рекорд: в 2019 году их продажи впервые перевалили за 30 млн штук. Такую статистику приводит компания GfK. Рост рынка поддерживает замена морально устаревших аппаратов на новые и переход с простых кнопочных телефонов на более модифицированные.
Известиявчера в 16:01

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В России зафиксировали рекорд по продажам смартфонов

REGNUMвчера в 20:53

В России поставлен рекорд по продажам смартфонов

Комсомольская правда00:14

В России зафиксировали рекорд по продажам смартфонов

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RT на русскомвчера в 21:18

Россияне рекордно закупились смартфонами

Lenta.ru04:37

Рекорд по продажам смартфонов установлен в России

Телеканал 360°вчера в 19:40

Аналитики рассказали о рекордных продажах смартфонов в России

Известиявчера в 20:02
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Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
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Политика

В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
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Экономика

Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).
РБК 04:00
Политика

Голикова рассказала Путину о риске проникновения коронавируса в РФ

По словам вице-премьера, риск проникновения коронавируса из Китая на территорию РФ есть.
iReactor 07:15
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Футбол

Тарасов, Роналду или Месси. Слуцкий ответил, кого спасёт из воды

Чемпионат 27 января в 17:25
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Газета.Ru вчера в 00:30
Происшествия

В Ираке разбился американский самолет

ТВ Центр 07:09
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 05:33
Происшествия

Под Смоленском в районе поиска пропавшего подростка нашли тело

REGNUM 06:28
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

РИА Новости 08:12
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Общество

Москвичам пообещали снежный февраль

Вильфанд подчеркнул, что теперь, благодаря уплотнению снежного покрова, в Московской области можно будет кататься на лыжах и санках.
Lenta.ru 06:19
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Политика

Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
RT на русском 02:42
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости вчера в 14:09
Общество

МВД хочет обязать иностранцев предоставлять медсправку при въезде в РФ

Wang Peng / Globallookpress МВД планирует обязать иностранных граждан, въезжающих на территорию России, проходить дактилоскопию и предоставлять медицинскую справку.
РЕН ТВ 05:42
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
Pravda.Ru вчера в 01:45
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль

Российская газета 06:20
Политика

Си Цзиньпин назвал сложной эпидемиологическую обстановку в Китае

Председатель КНР оценил масштаб распространения коронавируса в стране Сложной и серьезной назвал эпидемиологическую обстановку в Китае председатель КНР Си Цзиньпин.
ТК Звезда 07:43
Религия

Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
РБК 08:19
Игры

Мобильные игры принесли Nintendo $1 млрд

Шесть мобильных игр Nintendo в общей сложности заработали более $1 млрд на iOS и Android.
News.ru 04:42
Гаджеты

В MIUI 11 обнаружился флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro

В ноябре прошлого года китайский регулятор 3С сертифицировал модель M2001J1C с указанием мощности зарядки — 66 Вт. Таким образом, можно считать подтверждённым, что Xiaomi Mi 10 Pro получит такую скоростную зарядку.
iXBT.com 03:52
Политика

Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько

Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
REGNUM 07:08
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета вчера в 03:12
Происшествия

Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову

Lenta.ru 07:04
Политика

МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
РИА Новости 03:58
Происшествия

В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

REGNUM вчера в 23:45
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