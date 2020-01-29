На российском рынке смартфонов установлен новый рекорд: в 2019 году их продажи впервые перевалили за 30 млн штук. Такую статистику приводит компания GfK. Рост рынка поддерживает замена морально устаревших аппаратов на новые и переход с простых кнопочных телефонов на более модифицированные.

с чего всё началось

Количество проданных мобильных телефонов в 2019 году в России впервые превысило 30 млн штук, сообщают "Известия". Согласно данным аналитиков компании GfK, количество реализованных телефонов увеличилось на 2% по сравнению с 2018 годом.

Рекорд по продажам смартфонов зафиксировали в России

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