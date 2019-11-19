с чего всё началось

Свыше 40 тонн золота добыли на месторождениях Колымы с начала года. Такого результата удалось добиться впервые за 40 лет. К 1 ноября 2018 года объемы были на 7 тонн ниже.

Рекорд побит: более 40 тонн золота добыли в Магаданской области

Общество В Швеции прекратили дело против Ассанжа Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Футбол Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020 Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.

Общество Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.

Армия и оружие Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.

Политика Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Происшествия В Татарстане завели дело на мать, пустившую сына за руль машины Уголовное дело по двум статьям возбудили против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час, сообщается на сайте СК РФ.

Общество Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Путешествия В АТОР рассказали о росте спроса россиян на новогодние туры Ломидзе уточнила, что в 2018 году туры бронировали накануне каникул, а в 2019 году туры в Краснодарский край, Кавминводы и Крым забронировали в конце октября, сообщает телеканал «360».