Экономика
Колыма ПлюсРекорд побит: более 40 тонн золота добыли в Магаданской области
Свыше 40 тонн золота добыли на месторождениях Колымы с начала года. Такого результата удалось добиться впервые за 40 лет. К 1 ноября 2018 года объемы были на 7 тонн ниже.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.RT на русскомвчера в 22:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября
MagadanMedia.ruвчера в 20:38
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
Экономика
Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Банк продает эту акцию по цене приобретения — за €1. Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса» в 2009 году.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Общество
Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Экономика
«Нафтогаз» посчитал срок окупаемости скидки от «Газпрома»
О скидке на газ для Украины в случае прямых поставок говорил и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Политика
Германия призвала сохранить транзит газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Космос
Украина планирует построить город на Луне
Происшествия
В Татарстане завели дело на мать, пустившую сына за руль машины
Уголовное дело по двум статьям возбудили против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час, сообщается на сайте СК РФ.
Происшествия
Следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых детях
Столичные следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых малолетних детях в квартире на юго-западе Москвы.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Футбол
Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020
Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Общество
Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов
Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Путешествия
В АТОР рассказали о росте спроса россиян на новогодние туры
Ломидзе уточнила, что в 2018 году туры бронировали накануне каникул, а в 2019 году туры в Краснодарский край, Кавминводы и Крым забронировали в конце октября, сообщает телеканал «360».
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Политика
Премьер Белоруссии развеял туман в российско-белорусских отношениях
Белорусский премьер Сергей Румас, приехав в Москву и увидев туман, заявил, что рад его отсутствию в отношениях России и Белоруссии.