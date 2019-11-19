с чего всё началось

Свыше 40 тонн золота добыли на месторождениях Колымы с начала года. Такого результата удалось добиться впервые за 40 лет. К 1 ноября 2018 года объемы были на 7 тонн ниже.

Рекорд побит: более 40 тонн золота добыли в Магаданской области

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

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Происшествия Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.

Общество Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».

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