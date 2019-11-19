Экономика
Колыма ПлюсРекорд побит: более 40 тонн золота добыли в Магаданской области
Свыше 40 тонн золота добыли на месторождениях Колымы с начала года. Такого результата удалось добиться впервые за 40 лет. К 1 ноября 2018 года объемы были на 7 тонн ниже.
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«По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.RT на русскомвчера в 22:51
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Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября
MagadanMedia.ruвчера в 20:38
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