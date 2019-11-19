Экономика

Колыма ПлюсКолыма ПлюсРекорд побит: более 40 тонн золота добыли в Магаданской области

Свыше 40 тонн золота добыли на месторождениях Колымы с начала года. Такого результата удалось добиться впервые за 40 лет. К 1 ноября 2018 года объемы были на 7 тонн ниже.
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с чего всё началось
«По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота», — говорится
 в сообщении на сайте регионального правительства.
RT на русскомвчера в 22:51

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Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября

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Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

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Московский Комсомолецвчера в 23:10

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RT на русскомвчера в 22:51

Колымское золото: Есть рекорд!

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Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота

ТАССвчера в 21:31

Рекорд побит: более 40 тонн золота добыли в Магаданской области

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
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