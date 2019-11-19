с чего всё началось

Свыше 40 тонн золота добыли на месторождениях Колымы с начала года. Такого результата удалось добиться впервые за 40 лет. К 1 ноября 2018 года объемы были на 7 тонн ниже.

Рекорд побит: более 40 тонн золота добыли в Магаданской области

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Здоровье За девять месяцев из Коми уехали 5,3 тысячи человек Специалисты зафиксировали превышение смертности над рождаемостью и серьезный миграционный отток: за девять месяцев из Коми в другие регионы республики перебрались 5,3 тысячи человек.