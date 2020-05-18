Экономика
Expert.ruРекордная распродажа американского госдолга
Антирекорды Оказывается, на фоне распространения эпидемии, зарубежные инвесторы массово сбрасывали долговые облигации американского правительства. Минфин США в своем свежем отчете сообщил, что доля иностранного капитала в казначейских облигациях в марте рухнула на рекордную величину за всю историю.
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Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Общество
Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни
По словам Романа Вильфанда, руководителя «Гидромета» России, температура в Центральной России в ближайшие 6 дней будет ниже нормы на 3-4 градуса, сообщает «ТАСС».
SMINEWS в Иванове вчера в 17:52
Путешествия
В Турции опровергли открытие границ для русских туристов
СМИ заявили, что с 20 мая все русские туристы смогут посещать Турцию, но это не так.
HotGeo 16 мая в 05:31
Общество
В Ростовской области продолжают действовать ограничения
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не отменил действующие в регионе ограничения на работу ряда бытовых услуг, магазинов непродовольственных товаров, а также на занятия физической культурой.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:20
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 23.04.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 11:56
Кино
Комедийные фильмы станут самыми популярными после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
Регионы хотят ужесточить правила торговли алкоголем в жилых домах
Примерно половина российских регионов готовит более жесткие по сравнению с федеральными ограничения на торговлю алкоголем в барах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах, сообщила газета "Коммерсант".
РИА Новости 03:07
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая
Изменения в Указ о мерах противодействия коронавируса внес сегодня, 17 мая, губернатор региона Денис Паслер.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 08:28
Общество
РБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам
Банки опасаются, что под принудительное погашение долгов попадут алименты на детей, которые получают должники, а это запрещено законом, пишет РБК.
Коммерсантъ 02:28
Общество
Московским школьникам выставили годовые оценки
Московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 00:15
Общество
В России запущено производство сверхточного теста на коронавирус
Массовое производство сверхточного теста на коронавирус запустила ульяновская компания «ТестГен» Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано», 18 мая сообщает пресс-служба «Роснано».
ИА Красная Весна 03:12
Здоровье
В Омской области ввели ветеринарный карантин
В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
Вестник вчера в 02:15
Происшествия
Жителя Читы похитили и 10 дней пытали из-за разбитой машины
Полицейские Читы задержали двух местных жителей, которые похитили и пытали сотрудника станции техобслуживания.
Российская газета 02:39
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Технологии
Сибирскому отделению РАН исполнилось 63 года
Новосибирск, 18 мая 2020, 06:36 — REGNUM Сибирскому отделению Российской академии наук (СО РАН) сегодня, 18 мая, исполняется 63 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:36
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Финансы
Рубль опустился к доллару и евро
Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Наука
Собаки присоединятся к тестированию на коронавирус
Популярная механика 01:49
Экономика
В Совете Федерации предлагают упростить бюджетный и налоговый кодексы
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин готовит предложения по корректировке бюджетного и налогового кодекса, которые призваны максимально упростить законодательство в этих сферах.
ФАН 01:00
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 16 мая в 04:11
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Фигурное катание
Двукратный чемпион мира высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Двукратный чемпион мира в танцах на льду Андрей Миненков прокомментировал конфликт Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Обнаружена техническая ошибка: Минздрав о выплатах медикам Прикамья
Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова сообщила, что причиной этому стала техническая ошибка.
РБК Пермский край 01:50
Общество
В Ленобласти два ТЦ «Мега» закрылись после двух дней работы
Два торговых центра "Мега", открывшиеся под Санкт-Петербургом два дня назад, снова закрыли свои двери.
Life.ru вчера в 14:22
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве
В столице еще 1 423 пациента вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 02:23