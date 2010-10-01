Общество
РЕН ТВРекордно низкое количество случаев COVID-19 за 3 недели выявлено в РФ
Как сообщает столичный оперативный штаб, прирост за сутки составил 2,6%. Еще вчера показатель прироста был 2,9%. По последним данным, всего в России выявлено 344 481 заболевший коронавирусом, скончались 3541 пациент с подтвержденным COVID-19, выздоровели 113 299 заболевших.
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Общество
Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
Общество
В России за сутки выявили 8599 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки коронавирус выявили у 8599 человек. Новые случаи заболевания зафиксировали в 84 регионах страны.
Вести Татарстан 03:51
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Общество
В Подмосковье отменили электронные пропуска
С 23 мая в Московской области отменяют электронные пропуска, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram.
Finam.Ru 22 мая в 11:50
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
В субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова.
Поребрик.Медиа вчера в 11:38
Здоровье
90 новых случаев коронавируса зафиксировали в Свердловской области
Всего в Свердловской области у 3704 человек подтвержден коронавирус, из них 1226 пациентов выздоровели, 16 — скончались.
Kursk.com 04:03
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Общество
В 11 городах Ленобласти запретили остановки транзитного автотранспорта
В каких случаях останавливаться разрешено Исключения составляют транспортные средства, следующие до места работы или жительства, межрегиональные перевозки, транспорт, следующий для устранения последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, дорожной деятельности, а также автотранспорт специального назначения.
Маяк (г. Сосновый Бор) 05:33
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Происшествия
19 архангельских пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Архангельск, 23 мая 2020, 15:12 — REGNUM 19 пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях архангельских больниц, и них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.
REGNUM вчера в 08:12
Кино
Составлен рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
Издание «Vtomske.ru» составило рейтинг лучших боевиков для домашнего просмотра в условиях закрытых кинотеатров, добавив в подборку больше экшена, погонь, стрельбы и рукопашных поединков.
Комсомольская правда 03:22
Политика
В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной
Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна вчера в 16:58
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News вчера в 11:19
Происшествия
Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве
РБК вчера в 08:22
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Шоу-бизнес
Выглядящая на 20 лет бабушка показала лицо вблизи и удивила подписчиков
Lenta.ru 22 мая в 09:15
Политика
Американский посол в Германии намерен уйти в отставку
В ближайшее время Рэтклифф будет приведён к присяге. Намерение Гренелла уйти в отставку, по мнению немецкого СМИ, не совсем удивительно.
News.ru 05:43
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Политика
МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны
"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
Армия и оружие
Бомбардировщики США демонстративно пролетели рядом с Курилами
Как сообщает ряд российских СМИ, после выхода США из Договора по открытому небу сразу несколько американских изданий опубликовали материалы, в которых рассказывается читателям о полете 2-х стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer над Охотским морем.
Военное дело 02:57
Происшествия
В Грузии задержан теннисист Басилашвили за избиение бывшей жены
Полиция Грузии задержала теннисиста Николоза Басилашвили, который избивал бывшую супругу в присутствии ребенка.
Известия 06:22
Армия и оружие
Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат
Lenta.ru вчера в 13:17
Игры
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13