Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее - это рекордное количество, 2520 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 12 779

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее, — это рекордное количество, 2520 человек.

Рекордное число пациентов вылечилось от коронавируса в Москве за сутки

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