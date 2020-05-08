За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2520 человек, — цитирует ее РИА Новости. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, в столице увеличилось уже до 12 779.

Рекордное число пациентов с коронавирусом вылечили за сутки в Москве

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