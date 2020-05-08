Коронавирус
Вечерняя МоскваРекордное число пациентов с коронавирусом вылечили за сутки в Москве
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2520 человек, — цитирует ее РИА Новости. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, в столице увеличилось уже до 12 779.
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Рекордное количество: за сутки в Москве еще 2520 пациентов вылечились от COVID-19
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:00
В Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек в сутки
Российская газетавчера в 03:50
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Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году.
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Предстоящий в субботу поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи оценил двоюродный брат чемпиона в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов.
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В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
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Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
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Режим самоизоляции в Сибири планируется продлить
В регионах СФО самоизоляция будет продлена, но региональные власти уже приступили к разработке мер по смягчению режима.
RuNews24.ru вчера в 12:27
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В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:02