Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваРекордное число пациентов с коронавирусом вылечили за сутки в Москве

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2520 человек, — цитирует ее РИА Новости. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, в столице увеличилось уже до 12 779.
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Еще 769 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Москва меняется07 мая в 06:33

Рекордное количество: за сутки в Москве еще 2520 пациентов вылечились от COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:00

Рекордное число пациентов с коронавирусом вылечили за сутки в Москве

Вечерняя Москва03:31

Еще 2 тыс. 520 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Агентство Москва03:30

В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 2,5 тысячи человек

Моссовет03:31

В Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек в сутки

Российская газетавчера в 03:50

В Москве за сутки от коронавируса вылечилось рекордное число человек

Газета.Ru10:26
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Одесские радикалы устроили шествие с портретами бандеровцев

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Общество

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Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
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«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», — сказал Чуланов.
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Песня «День Победы» впервые прозвучала на узбекском языке

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В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

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Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок

Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапной отмены ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
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Минздрав России допускает перенос ЕГЭ на осень

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил перенос проведения ЕГЭ на август-сентябрь.
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Власти Петербурга подтвердили смерть двух врачей от коронавируса

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Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

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Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
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Общество

В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов РФ

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что условия для почвенной засухи сформировались в ряде регионов страны.
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