Коронавирус
Вечерняя МоскваРекордное число пациентов с коронавирусом вылечили за сутки в Москве
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2520 человек, — цитирует ее РИА Новости. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, в столице увеличилось уже до 12 779.
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Рекордное количество: за сутки в Москве еще 2520 пациентов вылечились от COVID-19
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:00
В Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек в сутки
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