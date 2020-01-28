Авто

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
Читать в источнике
Комментировать121
с чего всё началось

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

В прошлом году в кредит продали рекордное количество машин

За рулем05:29

Кредиты стали дешевле, но получить их сложнее

Комсомольская правдавчера в 17:05

Жители России побили рекорд по автокредитам в 2019 году

Автоновости днявчера в 23:13

Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

Коммерсантъвчера в 21:39

Россияне побили рекорд по получению автокредитов

Телеканал 360°вчера в 18:38

В России средняя сумма автокредита достигла исторического максимума

AutoNews01:41

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:33, Ашберн
Гаджеты

Microsoft обновит Windows 7 только vip-клиентам

Ранее стало известно, что с 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7.
Телеканал 360° вчера в 17:11
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня вчера в 03:17
Общество

В Москве создан оперативный штаб по ситуации с коронавирусом

В Москве создан оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб для мониторинга ситуации по коронавирусу 2019-nCoV.
Вести.Ru 04:34
Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Общество

«Победа» может закрыть рейсы из Ростова и Самары

Авиакомпания «Победа» может закрыть рейсы из Ростова-на-Дону и Самары в апреле из-за роста тарифов аэропортов на наземное обслуживание, рассказал «Ведомостям» источник в группе «Аэрофлот».
Ведомости 03:44
Происшествия

Мужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям

Аргументы и Факты 03:56
Общество

В Японии число зараженных новым коронавирусом достигло шести человек

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като объявил об обнаружении в стране еще двух зараженных новым типа коронавируса, сообщает во вторник телеканал NHK.
Интерфакс 05:50
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

БИЗНЕС Online 26 января в 08:12
Происшествия

Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет Embraer-170 готовится к аварийной посадке в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 05:37
Армия и оружие

США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Американские военные подтвердили, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал США.
Телеканал RTVI вчера в 13:57
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия 25 января в 22:20
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл показал её детское фото без одежды

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл дал очередное громкое интервью о своей дочери.
Bimru.ru 26 января в 10:55
Футбол

Сульшер: «Санчес вернётся в „МЮ“ и докажет, что все были неправы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что после окончания аренды в «Интере» Алексис Санчес вернётся в клуб.
Евро-футбол.ру 06:19
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Здоровье

Житель США десять лет жил со свиным цепнем в мозге

Анализы установили, что в мозге мужчины находится свиной цепень.
Росбалт 06:14
Политика

Зеленский назвал СССР виновным в начале Второй мировой войны

Выступая на брифинге, Зеленский сказал, что Польша первой ощутила на себе "сговор тоталитарных режимов", что привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить Холокост.
РЕН ТВ вчера в 21:22
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
DP.RU вчера в 08:22
Финансы

В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7%

В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.
REGNUM 05:42
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Культура

Выставка картин Сальвадора Дали открылась в Москве

Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" и другие редкие полотна.
Москва 24 03:23
Общество

Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Lenta.ru 04:17
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ 03:37
Шоу-бизнес

Климова порадовала подписчиков снимками в стильном купальнике

Актриса поблагодарила публику за поздравления и теплые слова Этой зимой Екатерина Климова поехала отдыхать на Бали, с собой она взяла четырех детей.
WomanHit.ru 02:38
Политика

Чайка рассказал о клановости и коррупции на Северном Кавказе

Коррупция и клановость являются главными препятствиями для реализации проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
Труд вчера в 08:40
Экономика

Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
Коммерсантъ 01:47
Политика

Песков: Сурков де-юре пока остается помощником президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владислав Сурков де-юре продолжает оставаться помощником главы государства.
ТАСС 05:46
Общество

Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
РИА Новости 02:24
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новости 01:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное