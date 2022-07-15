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Рекордные 76% британских предприятий страдают от нехватки сотрудников на фоне роста цен

Рекордные 76% предприятий в Великобритании испытывают трудности с наймом новых сотрудников на фоне роста цен в промышленном секторе, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Британской торговой палаты (British Chambers of Commerce, BCC).
РИА Новости
Наиболее серьезные трудности испытывает строительный сектор (83% предприятий сектора).
РИА Новости
За ним следуют промышленность и производство (79%), логистика (79%) и гостиничный бизнес (78%), отмечается в пресс-релизе.
РИА Новости
В частности, BCC предлагает компаниям вкладывать больше средств в обучение сотрудников и создание более гибких рабочих процессов.
ПРАЙМ

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Рекордные 76% предприятий Британии страдают от нехватки сотрудников на фоне роста цен
NVL05:38
76% предприятий в Великобритании столкнулись с трудностями при найме новых сотрудников
News.ru05:11
В Британии заявили о рекордном дефиците кадров
Общественная служба новостей05:10
Рекордные 76% британских предприятий страдают от нехватки сотрудников на фоне роста цен
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