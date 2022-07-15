Рекордные 76% предприятий в Великобритании испытывают трудности с наймом новых сотрудников на фоне роста цен в промышленном секторе, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Британской торговой палаты (British Chambers of Commerce, BCC).
Отмечается, что в момент удара в здании проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи Вооруженным силам Украины новых самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка.
В седьмом пакете санкций, который планируют принять 15 июля, Европейская комиссия (ЕК) скорректирует ряд ограничений против России, чтобы избежать проблем с экспортом продовольствия из страны, пишет Reuters со ссылкой на трех европейских чиновников.
Украина не имеет права осуждать решение Пхеньяна о признании Донецкой и Луганской республик после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США в отношении Северной Кореи, приводит заявление МИД КНДР Reuters.