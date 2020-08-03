Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРекордный обвал: экономика США рухнула на треть

Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года. По сути, экономика откатилась на уровень более чем пятилетней давности.
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Экономические потери США сместят их с позиции мирового лидера

Актуальные Новости02:50

Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть

РИА Новости01:00

Stratfor: американская экономика обречена на длительный кризис

Политика Сегоднявчера в 20:42

Экономические потери США сдвинут Вашингтон с позиции мирового лидера

Политическая Экспертизавчера в 19:37

Stratfor (США): экономический кризис в США все глубже и суровее (Stratfor)

ИноСМИвчера в 12:02
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Шоу-бизнес

Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

CT news вчера в 17:30
53
Наука

Японский эколог нашел жука, активно убегающего из кишечника хищника

Водяной жук Regimbartia attenuata может пробегать сквозь пищеварительную систему съевшей его лягушки, утверждает эколог из Университета Кобе Синдзи Сугиура, сообщает 3 августа Science News.
ИА Красная Весна вчера в 17:06
Армия и оружие

Белоруссия стянула войска к границе с Россией

Псковская Лента Новостей 01:15
269
Политика

В Белоруссии объявлены срочные 25-дневные сборы запасников

Призыву на срочные 25-дневные военные сборы подлежат мужчины, ранее прошедшие военную службу.
Военное обозрение 03:41
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Происшествия

СК показал видео следственного эксперимента с женой убитого рэпера

РБК 04:05
3
Шоу-бизнес

Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой

Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
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Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесли удары по военным целям страны.
РБК вчера в 17:56
88
Армия и оружие

Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard

На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело 01 августа в 09:56
34
Политика

Лукашенко заявил о скатывающейся к пропасти планете

Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.
Lenta.ru 05:11
Наука

Доисторические гигантские секвойи могут появиться в Европе

МедиаПоток вчера в 06:44
32
Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ

Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
REGNUM 04:42
17
Культура

Канал «Россия 1» покажет сериал «Наживка для ангела»

3 августа канал «Россия 1» начинает показ сериала «Наживка для ангела» (12+).
Северная неделя вчера в 02:37
Политика

Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начинается 4 августа

Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках.
Народные новости 04:17
Технологии

Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах

По словам Маска, благодаря чипам люди смогут слышать звуки, выходящие за пределы привычных частот.
Evo-rus.com 02:48
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Музыка

GSPD выпустил клип на песню «Я тебя никогда не отдам мусорам»

Российский исполнитель GSPD (Давид Деймур) выпустил клип на панк-версию композиции «Я тебя никогда не отдам мусорам».
Lenta.ru 05:09
1
Технологии

ПК-версия Horizon Zero Dawn оказалась заметно «тяжелее» консольной

3DNews 02:14
7
Происшествия

Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС вчера в 06:44
44
Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском вчера в 14:45
Общество

Определена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа

Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.
Рамблер 01:32
Общество

Продолжительность рабочего дня увеличилась на фоне пандемии

В ходе подсчетов эксперты пришли к выводу, что рабочий день стал длиннее почти на 49 минут. В основном, это касается европейских городов.
ФАН 05:09
19
Общество

В России за сутки выявили 5159 случаев заражения коронавирусом

За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5159 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:32
Происшествия

Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
286
Происшествия

Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку

Артемия Кызласова и предполагаемого посредника в передаче взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
РБК 03:18
1
Технологии

Forbes (США): нам следует подумать о том, чтобы начать вакцинацию от Covid-19 уже сейчас (Forbes)

Если вакцины окажутся эффективными, то через несколько месяцев мы сможем начать массовое производство.
ИноСМИ вчера в 22:50
Здоровье

В Самарской области рассказали о возможности второй волны коронавируса

Руководитель регионального информационного центра по COVID-19 Николай Ренц ответил на вопрос о возможности второй волны подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Самарской области.
SamRU.ru 02:19
3
Культура

Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»

Московский Комсомолец Чита 04:28
Здоровье

В семи больницах Екатеринбурга возобновили оказание плановой медпомощи

«В штатный режим работы переведены отделения семи медицинских организаций, работающих на территории Екатеринбурга: нейрохирургического корпуса ГКБ № 40, НИИ ОММ, 354-го окружного военного клинического госпиталя, ЦГКБ № 1, областной детской клинической больницы, отделения реабилитации ЦГБ № 3, отделения областной наркологической больницы», – сообщили сегодня в региональном оперштабе.
Новый День 02:28
5
Политика

Прокуратуру Волгоградской области возглавил Денис Костенко

РИАЦ 03:25
2
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
248
Политика

Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию

Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.
Lenta.ru 04:49
1
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