Экономика
РИА НовостиРекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года. По сути, экономика откатилась на уровень более чем пятилетней давности.
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Экономические потери США сдвинут Вашингтон с позиции мирового лидера
Политическая Экспертизавчера в 19:37
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Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
CT news вчера в 17:30
Наука
Японский эколог нашел жука, активно убегающего из кишечника хищника
Водяной жук Regimbartia attenuata может пробегать сквозь пищеварительную систему съевшей его лягушки, утверждает эколог из Университета Кобе Синдзи Сугиура, сообщает 3 августа Science News.
ИА Красная Весна вчера в 17:06
Армия и оружие
Белоруссия стянула войска к границе с Россией
Псковская Лента Новостей 01:15
Политика
В Белоруссии объявлены срочные 25-дневные сборы запасников
Призыву на срочные 25-дневные военные сборы подлежат мужчины, ранее прошедшие военную службу.
Военное обозрение 03:41
Шоу-бизнес
Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой
Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесли удары по военным целям страны.
РБК вчера в 17:56
Армия и оружие
Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело 01 августа в 09:56
Политика
Лукашенко заявил о скатывающейся к пропасти планете
Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.
Lenta.ru 05:11
Наука
Доисторические гигантские секвойи могут появиться в Европе
МедиаПоток вчера в 06:44
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ
Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
REGNUM 04:42
Культура
Канал «Россия 1» покажет сериал «Наживка для ангела»
3 августа канал «Россия 1» начинает показ сериала «Наживка для ангела» (12+).
Северная неделя вчера в 02:37
Политика
Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начинается 4 августа
Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках.
Народные новости 04:17
Технологии
Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах
По словам Маска, благодаря чипам люди смогут слышать звуки, выходящие за пределы привычных частот.
Evo-rus.com 02:48
Музыка
GSPD выпустил клип на песню «Я тебя никогда не отдам мусорам»
Российский исполнитель GSPD (Давид Деймур) выпустил клип на панк-версию композиции «Я тебя никогда не отдам мусорам».
Lenta.ru 05:09
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС вчера в 06:44
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Общество
Определена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа
Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.
Рамблер 01:32
Общество
Продолжительность рабочего дня увеличилась на фоне пандемии
В ходе подсчетов эксперты пришли к выводу, что рабочий день стал длиннее почти на 49 минут. В основном, это касается европейских городов.
ФАН 05:09
Общество
В России за сутки выявили 5159 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5159 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:32
Происшествия
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
Происшествия
Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку
Артемия Кызласова и предполагаемого посредника в передаче взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
РБК 03:18
Технологии
Forbes (США): нам следует подумать о том, чтобы начать вакцинацию от Covid-19 уже сейчас (Forbes)
Если вакцины окажутся эффективными, то через несколько месяцев мы сможем начать массовое производство.
ИноСМИ вчера в 22:50
Здоровье
В Самарской области рассказали о возможности второй волны коронавируса
Руководитель регионального информационного центра по COVID-19 Николай Ренц ответил на вопрос о возможности второй волны подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Самарской области.
SamRU.ru 02:19
Культура
Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»
Московский Комсомолец Чита 04:28
Здоровье
В семи больницах Екатеринбурга возобновили оказание плановой медпомощи
«В штатный режим работы переведены отделения семи медицинских организаций, работающих на территории Екатеринбурга: нейрохирургического корпуса ГКБ № 40, НИИ ОММ, 354-го окружного военного клинического госпиталя, ЦГКБ № 1, областной детской клинической больницы, отделения реабилитации ЦГБ № 3, отделения областной наркологической больницы», – сообщили сегодня в региональном оперштабе.
Новый День 02:28
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Политика
Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.
Lenta.ru 04:49