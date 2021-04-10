Национальный банк Украины (НБУ) подсчитал, что чистый отток прямых иностранных инвестиций с Украины в 2020 году составил 868,2 миллиона долларов. Величина как будто и не очень большая, но нужно учитывать масштаб нынешней украинской экономики — для нее это много.

РИА Новости вчера в 01:00