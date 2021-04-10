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Рекордный отток иностранных инвестиций зафиксирован на Украине

Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с Украины по итогам 2020 года составил 868,2 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Это оказался рекордный отток ПИИ за всю историю соответствующих подсчетов.В источнике
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Киев поставил экономический рекорд: такого не было даже в войну

Национальный банк Украины (НБУ) подсчитал, что чистый отток прямых иностранных инвестиций с Украины в 2020 году составил 868,2 миллиона долларов. Величина как будто и не очень большая, но нужно учитывать масштаб нынешней украинской экономики — для нее это много.
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