Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

За сутки умерли 4,7 тыс. человек. Прошлый максимальный прирост был 18 июня, тогда ВОЗ зафиксировала 181 тыс. заразившихся. Всего в мире зарегистрировано 8,7 млн заражений COVID-19, следует из отчета организации (.pdf).
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В Кении зафиксировали рекордное число случаев COVID-19

ИА Красная Веснавчера в 14:54

ВОЗ рассказала о новом рекорде, связанном с COVID-19

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Самый высокий прирост заболевших коронавирусом зафиксирован за последние сутки

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Царьград01:18
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

ТАСС вчера в 23:17
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Политика

Володин ответил критикам поправок к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
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Происшествия

В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

РИА Новости вчера в 07:18
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Происшествия

Затопленную после ливня Москву сняли на видео

В Москве в результате ливня затопило сразу несколько дорог и дворов. Очевидцы сняли последствия непогоды на видео.
Lenta.ru 20 июня в 11:57
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Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
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Политика

Нарышкин сожалеет об осквернении памятника Черчиллю в Лондоне

Москва, 20 июня 2020, 01:20 — REGNUM Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выразил сожаление в связи с произошедшим в Лондоне осквернением памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.
REGNUM 19 июня в 18:20
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru 19 июня в 20:54
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Политика

В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском вчера в 09:47
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Общество

Аномалия в Якутии: полюс холода сменился на полюс жары

В Якутии полюс холода сменился на полюс жары. В Верхоянске 20 июня была зафиксирована аномальная температура.
Вести.Ru вчера в 18:52
Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
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Происшествия

На Алтае осуждены парни, которые сбросили с моста девушку

Алтайская правда 00:00
Общество

NYT назвала подростков из TikTok причиной низкой явки на митинг Трампа

РИА Новости вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Бизнес Валерии и Иосифа Пригожина оказался на грани разорения

RuNews24.ru вчера в 11:56
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Общество

Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне

Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
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Политика

Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на памятном мероприятии в Бресте по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, призвал белорусов не поддаваться на уловки политических шарлатанов.
RT на русском вчера в 23:56
Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новости вчера в 15:57
5
Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз

Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
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Политика

ДНР открывает границы с Украиной: КПВВ возобновляют свою работу

Донецкая Народная Республика открывает пункты пропуска с Украиной 22 июня. С 25 июня начнется пропуск людей с Украины в ДНР.
Новостной фронт вчера в 07:40
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Политика

Клишас: конституционная реформа заставит людей перестать «думать о том, что будет потом»

Ранее Путин не исключил, что пойдет на новый срок после принятия поправок в Конституцию.
Znak.com 00:59
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Общество

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
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Наука

В Японии создали новый быстрый тест на коронавирус

Токио, 22 июня 2020, 06:44 — REGNUM Японская фармацевтическая компания Snionogi заключила соглашение с группой из трех японских университетов, чьи ученые разработали новый экспресс-тест на выявление нового коронавируса, сообщает пресс-служба корпорации.
REGNUM вчера в 23:44
Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
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Энергетика

Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов.
ФАН вчера в 06:16
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Общество

Белый дом заявил о подготовке ко второй волне коронавируса

Белый дом готовится ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая может произойти будущей осенью.
РБК 00:55
Общество

NYT: памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах), расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован.
ТАСС 00:12
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию

Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru вчера в 01:51
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Шоу-бизнес

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
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Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
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