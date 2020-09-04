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РБК
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Основную часть прироста обеспечил Сбербанк, который показал самое большое в истории увеличение просроченной задолженности — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд (данные оборотной ведомости банка). В пресс-службе Сбербанка признали, что причина такого роста в одном заемщике, но его не назвали.В источнике
С чего всё началось
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Проблемным заемщиком Сбербанка, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности в июле 2020 года, оказался «Евроцемент», крупнейший производитель цемента в России. Об этом РБК сообщил источник в банке из топ-10 и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.
РБК01:00
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Стала известна причина рекордной просрочки Сбербанка

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ИА Красная Весна

Рекордный рост просрочки корпоративных кредитов обеспечил «Евроцемент»

ИА Красная Весна03:26
Фонтанка.Ру

Нашелся проблемный заемщик, который обрушил российским банкам статистику «просрочки»

Фонтанка.Ру03:15
БИЗНЕС Online

Стала известна компания, обеспечившая рекордный рост проблемных кредитов в стране

БИЗНЕС Online01:52
Компания

Назван виновник рекордного роста просрочки в Сбербанке

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Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

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Коммерсантъ02:07
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Набиуллина призвала банки скорее списать долги

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Lenta.ru03:13
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РИА Новости20:14
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