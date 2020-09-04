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РБК
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Основную часть прироста обеспечил Сбербанк, который показал самое большое в истории увеличение просроченной задолженности — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд (данные оборотной ведомости банка). В пресс-службе Сбербанка признали, что причина такого роста в одном заемщике, но его не назвали.В источнике
С чего всё началось
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Проблемным заемщиком Сбербанка, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности в июле 2020 года, оказался «Евроцемент», крупнейший производитель цемента в России. Об этом РБК сообщил источник в банке из топ-10 и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.
РБК01:00
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Стала известна причина рекордной просрочки Сбербанка

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ИА Красная Весна

Рекордный рост просрочки по кредитам «Сбербанка» обеспечила одна компания

ИА Красная Весна03:26
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Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

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БИЗНЕС Online

Стала известна компания, обеспечившая рекордный рост проблемных кредитов в стране

БИЗНЕС Online01:52
Компания

Назван виновник рекордного роста просрочки в Сбербанке

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Фонтанка.Ру03:15

Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с питанием

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РИА Новости05:03
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Известия03:36
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Эксперт допустил старт COVID-вакцинации групп риска после 13 сентября

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Интерфакс04:49

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Газета.Ru03:31
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