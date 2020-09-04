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РБК
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Основную часть прироста обеспечил Сбербанк, который показал самое большое в истории увеличение просроченной задолженности — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд (данные оборотной ведомости банка). В пресс-службе Сбербанка признали, что причина такого роста в одном заемщике, но его не назвали.В источнике
С чего всё началось
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Проблемным заемщиком Сбербанка, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности в июле 2020 года, оказался «Евроцемент», крупнейший производитель цемента в России. Об этом РБК сообщил источник в банке из топ-10 и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.
РБК01:00
Подробнее о событии
Мойка78

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Мойка7805:20
ПРАЙМ

Стала известна причина рекордной просрочки Сбербанка

ПРАЙМ03:40
ИА Красная Весна

Рекордный рост просрочки по кредитам «Сбербанка» обеспечила одна компания

ИА Красная Весна03:26
Фонтанка.Ру

Нашелся проблемный заемщик, который обрушил российским банкам статистику «просрочки»

Фонтанка.Ру03:15
БИЗНЕС Online

Стала известна компания, обеспечившая рекордный рост проблемных кредитов в стране

БИЗНЕС Online01:52
Компания

Назван виновник рекордного роста просрочки в Сбербанке

Компания01:34
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

РБК01:00

Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с питанием

Состояние Алексея Навального могло быть спровоцировано каким-либо из нескольких факторов, такими, как диеты, алкоголь, стресс, переутомление, перегрев на солнце, считает главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с питанием
РИА Новости05:03
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Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru03:13
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В WADA заявили, что спортсменов из США могут отстранить от Олимпиады

Американских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпийских играх из-за возможного отказа США финансировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), заявил глава организации Витольд Банька.
РИА Новости02:50
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa04:56