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РБК
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Основную часть прироста обеспечил Сбербанк, который показал самое большое в истории увеличение просроченной задолженности — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд (данные оборотной ведомости банка). В пресс-службе Сбербанка признали, что причина такого роста в одном заемщике, но его не назвали.В источнике
С чего всё началось
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Проблемным заемщиком Сбербанка, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности в июле 2020 года, оказался «Евроцемент», крупнейший производитель цемента в России. Об этом РБК сообщил источник в банке из топ-10 и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.
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Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

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