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РБК
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Основную часть прироста обеспечил Сбербанк, который показал самое большое в истории увеличение просроченной задолженности — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд (данные оборотной ведомости банка). В пресс-службе Сбербанка признали, что причина такого роста в одном заемщике, но его не назвали.В источнике
С чего всё началось
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Проблемным заемщиком Сбербанка, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности в июле 2020 года, оказался «Евроцемент», крупнейший производитель цемента в России. Об этом РБК сообщил источник в банке из топ-10 и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.
РБК01:00
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Нашелся проблемный заемщик, который обрушил российским банкам статистику «просрочки»

Фонтанка.Ру03:15
ПРАЙМ

Стала известна причина рекордной просрочки Сбербанка

ПРАЙМ03:40
ИА Красная Весна

Рекордный рост просрочки по кредитам «Сбербанка» обеспечила одна компания

ИА Красная Весна03:26
Мойка78

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Мойка7805:20
БИЗНЕС Online

Стала известна компания, обеспечившая рекордный рост проблемных кредитов в стране

БИЗНЕС Online01:52
Компания

Назван виновник рекордного роста просрочки в Сбербанке

Компания01:34
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

РБК01:00

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:41
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Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального

Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было.
РИА Новости05:03
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NYT сообщила об угрозе выхода США из НАТО в случае переизбрания Трампа

Бывшие высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа, которые работали в сфере национальной безопасности, опасаются, что президент в случае переизбрания на второй срок может «наконец подорвать или даже положить конец» членству страны в НАТО.
РБК06:46

Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
РИА Новости05:48
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Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Lenta.ru06:01
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Переиздания Doom и Doom II наконец появятся на Steam

Некоторое время назад Bethesda взяла порты Unity Doom и Doom 2 для консолей и добавила их в программу запуска Bethesda, благодаря чему шутеры 90-х годов работали со скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой широкоэкранного режима и меню надстроек, через которое вы могли загружать такие вещи, как Sigil Джона Ромеро в игре.
Astera05:42