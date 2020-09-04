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РБК
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Основную часть прироста обеспечил Сбербанк, который показал самое большое в истории увеличение просроченной задолженности — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд (данные оборотной ведомости банка). В пресс-службе Сбербанка признали, что причина такого роста в одном заемщике, но его не назвали.В источнике
С чего всё началось
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Проблемным заемщиком Сбербанка, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности в июле 2020 года, оказался «Евроцемент», крупнейший производитель цемента в России. Об этом РБК сообщил источник в банке из топ-10 и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.
РБК01:00
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Фонтанка.Ру

Нашелся проблемный заемщик, который обрушил российским банкам статистику «просрочки»

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ПРАЙМ

Стала известна причина рекордной просрочки Сбербанка

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Рекордный рост просрочки по кредитам «Сбербанка» обеспечила одна компания

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Мойка78

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Мойка7805:20
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Стала известна компания, обеспечившая рекордный рост проблемных кредитов в стране

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Назван виновник рекордного роста просрочки в Сбербанке

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Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

РБК01:00

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ru11:10
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

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Интерфакс09:21
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ТАСС11:22
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Российская газета10:12
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В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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