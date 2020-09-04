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РБК
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Основную часть прироста обеспечил Сбербанк, который показал самое большое в истории увеличение просроченной задолженности — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд (данные оборотной ведомости банка). В пресс-службе Сбербанка признали, что причина такого роста в одном заемщике, но его не назвали.В источнике
С чего всё началось
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Проблемным заемщиком Сбербанка, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности в июле 2020 года, оказался «Евроцемент», крупнейший производитель цемента в России. Об этом РБК сообщил источник в банке из топ-10 и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.
РБК01:00
Подробнее о событии
Мойка78

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Мойка7805:20
Компания

Назван виновник рекордного роста просрочки в Сбербанке

Компания01:34
ИА Красная Весна

Рекордный рост просрочки по кредитам «Сбербанка» обеспечила одна компания

ИА Красная Весна03:26
Фонтанка.Ру

Нашелся проблемный заемщик, который обрушил российским банкам статистику «просрочки»

Фонтанка.Ру03:15
БИЗНЕС Online

Стала известна компания, обеспечившая рекордный рост проблемных кредитов в стране

БИЗНЕС Online01:52
ПРАЙМ

Стала известна причина рекордной просрочки Сбербанка

ПРАЙМ03:40
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

РБК01:00

Разработчики российской вакцины опубликовали статью об испытаниях

В сентябрьской статье представлены результаты испытаний на людях на первой и второй фазах, а также упоминаются неопубликованные ранее данные о доклинических исследованиях на животных — приматах, мышах и хомяках.
Разработчики российской вакцины опубликовали статью об испытаниях
РБК07:00
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального
Известия03:36
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ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
Интерфакс03:52
1,3K

Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссии удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей.
Брянские новостивчера в 10:40
1,8K

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спорт03:38
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального

Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было.
РИА Новости05:03
1,1K

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новостивчера в 10:15
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