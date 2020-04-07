Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руРекордный скачок смертей от коронавируса произошел в штате Нью-Йорк

В штате Нью-Йорк за сутки выявлен 731 случай заражения новым коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
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В штате Нью-Йорк произошел рекордный скачок смертей зараженных коронавирусом

ТАСС14:09

В штате Нью-Йорк произошёл рекордный скачок смертей из-за COVID-19

Говорит Москва13:36

Нью-Йорк отчитался о рекордном числе смертей от коронавируса

News.ru13:15

Нью-Йорк обновил антирекорд по числу умерших пациентов с COVID-19 за сутки

Известия13:24

В штате Нью-Йорк произошёл значительный прирост жертв COVID-19

RT на русском13:23

Рекордный скачок смертей от коронавируса произошел в штате Нью-Йорк

Взгляд.ру13:35

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек

РИА Новости11:39
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Авто

Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

Новые автомобили вчера в 22:39
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Экономика

Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Право.ру 01:35
Политика

Нерабочие дни могут отменить через неделю в России

Микробиолог Владимир Кутырев Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Директор института «Микроб», микробиолог Владимир Кутырев ответил на вопрос президента РФ Владимира Путина о возможности сокращения периода нерабочих дней в апреле, сообщает РИА Новости.
Absolut TV 13:17
Армия и оружие

Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил подготовить военное госпитальное судно "Иртыш" на Дальнем Востоке, чтобы разгрузить госпитали в контексте ситуации с COVID-19.
РИА Новости 07:04
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
Газета.Ru 12:26
ЖКХ

За просрочку по оплате ЖКХ обещают не штрафовать

За долги по оплате ЖКХ обещают не отключать электричество, газ и воду, а также не будут начислять пени.
Мегаполис онлайн вчера в 06:29
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Здоровье

«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
РИА Новости 11:08
Общество

Австрия смягчает карантинный режим

Себастьян Курц, канцлер из Австрии, сообщил, что со следующей недели будут постепенно смягчаться карантинные меры для предотвращения активного распространения коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 12:33
Футбол

Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы

Чемпионат 16:35
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета 12:52
Шоу-бизнес

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Московский Комсомолец 06:31
Политика

Американское издание сочло коронавирус вызовом для системы Путина

Американский публицист Алекс Уорд считает, что если волна пандемии коронавируса накроет Россию, то это станет катастрофой для «российского диктатора», как он называет президента Путина.
Военное обозрение 06:15
Общество

В Нью-Йорке людей начнут хоронить в парках

Аргументы недели вчера в 11:56
Экономика

Якутия приостановила госзакупки всего дорогостоящего оборудования, кроме медицинского

Власти Якутии на фоне пандемии коронавирусной инфекции до конца года приостановят закупки дорогостоящего оборудования, мебели, автотранспорта.
ТАСС 09:22
Энергетика

Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть

Если воспринимать события с оптимистичной точки зрения, факт экстренного совещания с участием министров нефти G20 говорит о том, что потенциальное участие в сокращениях добычи могут принять страны, не входящие в ОПЕК+.
Вести.Ru 16:54
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
РБК 18:05
Общество

Оштрафованный за выгул собаки Иисус Воробьев задолжал за услуги ЖКХ

Москвич Иисус Воробьев, которого ранее оштрафовали за нарушение правил самоизоляции во время выгула собаки, и его жена Марина Ример оказались злостными неплательщиками.
Lenta.ru 12:16
Кино

Режиссер «Хищных птиц» Кэти Янь прокомментировала провал фильма

Кэти Янь ответила на вопрос о двойных стандартах в оценке фильмов: У студии были очень высокие ожидания, и у меня тоже.
Popcornnews.ru вчера в 07:20
Здоровье

Лучше пережить дома. Украина приближается к пику пандемии COVID

В Минздраве Украины заявили, что страна находится на пороге пика пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал "112 Украина".
Радио Sputnik 12:27
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Кино

Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
Газета.Ru вчера в 07:01
Общество

В Германии констатировали конец эпохи глобализации в экономике

Опрос, проведенный по всему миру, показал, что около половины компаний собирается пересмотреть отношения с поставщиками в пользу более надежных предложений внутри страны, что означает конец глобализации в ее нынешнем виде, пишет немецкая газета Die Welt.
Взгляд.ру 13:42
Общество

Работающие пенсионеры могут получить больничный до 19 апреля

Работающие пенсионеры, старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования России по Удмуртской Республике.
Известия Удмуртской Республики вчера в 09:20
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25c. Ослаблены Snapfire и Wraith King

Valve выпустила обновление 7.25c для Dota 2. В игре были ослаблены некоторые герои и снижена регенерация здоровья от предметов, а также введены общие изменения.
Чемпионат 04:34
Технологии

В России подготовят концепцию внедрения технологии eSIM

Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило о проведении тендера на разработку концепции по внедрению eSIM.
Игромания.ру 17:06
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В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой.
REGNUM 20:35
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Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС 20:00
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В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 06:02
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