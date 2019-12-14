Экономика

РБКРБКРекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).
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Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК01:12

Рекордный урожай яблок не спас от резкого подорожания

Профиль04:33

Цена на любимый продукт рекордно выросла в России

Deita.ru05:45
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Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь вчера в 14:00
Общество

Дочерние компании Foxconn расширяют деятельность в сфере 5G

Наблюдатели отметили, что Foxconn сосредоточится в первую очередь на развитии нескольких основных секторов: цифровая медицина, электромобили и роботы, а также повышение конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта, коммуникационных технологиях и полупроводниках, стремясь в ближайшие 3-5 лет увеличить валовую прибыль с 6% в настоящее время до 10% в каждом из секторов.
Вести.Финанс 12 декабря в 14:29
Хоккей

Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

В конце третьего периода при счете 4:1 шведы сняли вратаря и этим воспользовался Туохимаа, мощно выбросив шайбу, которая пересекла всю площадку и попала в ворота.
РИА Новости 06:02
Авто

Кроссовер Skoda Karoq начал выпускаться в России

В России, как уже сообщал "Движок", Skoda Karoq поступит в продажу в первом квартале 2020 года по цене от 1515000 рублей за переднеприводную версию с мотором 1.4 TSI (150 л. с.) и 8-ступенчатым "автоматом".
Движок 12 декабря в 12:06
Шоу-бизнес

Колин Ферт разводится после 22 лет брака

Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Пятый канал 05:23
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Происшествия

На Урале башенный кран упал на проезжую часть, пострадал крановщик

"Установлено, что сегодня, 14 декабря 2019 года, на территории строительной площадки многоквартирного дома, расположенной по улице Луначарского в городе Карпинск, при проведении строительных работ по подъему груза (металлической решетки) произошло опрокидывание на проезжую часть дороги по улицу Луначарского башенного крана", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:10
Фигурное катание

Фигуристка Загитова останется в сборной России

REGNUM вчера в 23:06
Армия и оружие

Силы ПВО на учениях отразили условный массированный авиаудар по Москве

РБК 03:08
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском 01:56
Наука

Названы продукты, вызывающие бессонницу

Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Газета.Ru 03:29
Музыка

Верка Сердючка спела новую песню

Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
News.ru вчера в 16:26
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Коммерсантъ 03:45
Кино

РБК: из 68 фильмов, получивших госсубсидии, окупились только восемь

Восемь российских фильмов из 68, получивших государственную поддержку, оказались коммерчески успешными в прокате в январе-ноябре 2019 года.
ТАСС 04:33
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК вчера в 01:38
Политика

Песков подтвердил разговоры на повышенных тонах в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в Париже во время переговоров были попытки перейти на повышенные тона.
Pravda.Ru 02:53
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru вчера в 12:15
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Общество

Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака

Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
Московский Комсомолец вчера в 07:59
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Военное обозрение 01:30
Политика

В Киеве заговорили о введении миссии ООН в Донбасс

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 06:30
Политика

Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Евразия Daily 12 декабря в 16:42
Космос

Китай с 2030 года планирует искать пригодные для жизни планеты

С января 2019 года Китай вывел на орбиту 29 космических аппаратов, опережая США (25) и Россию (22).
Красная весна 05:07
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 11 декабря в 06:50
Наука

Генетик создает приложение для знакомств по ДНК

Генетик хочет разработать приложение для знакомств, которое будет находить партнеров с точки зрения генетики с учетом ДНК.
ToDay News Ufa вчера в 15:11
Футбол

Семак в Африке поиграл в футбол с детьми

RT на русском 03:15
Общество

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
РИА Новости 03:18
Энергетика

На Украине начали бурение скважины «национального значения»

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев считает «Шебелинку 888» проектом национального значения для украинской сферы газодобычи.
Rusvesna.su вчера в 14:24
Автоспорт

Боссы Формулы 1 продвигают Фернандо Алонсо в Mercedes

Возвращение испанца в составе Mercedes, как и переход шестикратного чемпиона мира в легендарную итальянскую команду, пошло бы на пользу коммерческим владельцам чемпионата.
Autosport.com.ru вчера в 12:43
Как работают Яндекс.Новости?
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