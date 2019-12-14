По итогам 2019 года производство вырастет еще на 16% и превысит 1,2 млн т. Собственное производство Россия начала наращивать после того, как в 2014 году в рамках ответных санкций ограничила ввоз импортных яблок из США и стран ЕС (крупнейшим поставщиком была Польша).

с чего всё началось

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

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