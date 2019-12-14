Экономика

РБКРБКРекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).
Читать в источнике
Комментировать107
с чего всё началось

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

По итогам 2019 года производство вырастет еще на 16% и превысит 1,2 млн т. Собственное производство Россия начала наращивать после того, как в 2014 году в рамках ответных санкций ограничила ввоз импортных яблок из США и стран ЕС (крупнейшим поставщиком была Польша).
РБКвчера в 01:12

Подробнее о событии

В России выросли цены на яблоки, несмотря на рекордный урожай

Life.ruвчера в 09:24

В России подскочили цены на яблоки

РИА Новостивчера в 07:40

В России подорожали яблоки, несмотря на рекордный урожай

Московский Комсомолецвчера в 08:00

В России резко выросли цены на яблоки

News.ruвчера в 08:57

В России взлетели цены на яблоки

Lenta.ruвчера в 07:03

Цена на любимый продукт рекордно выросла в России

Deita.ruвчера в 05:45

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБКвчера в 01:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:51
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Политика

Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
РИА Новости 03:05
Происшествия

Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
РИА Новости 02:06
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сделала свой выбор на шоу «План Б»

Телеведущая определилась с главным претендентом на сердце. До финала шоу «План Б» на ТНТ остается всего пара недель.
Wday.ru 02:09
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество

Украинских контрабандистов задержали с рекордным грузом янтаря на границе с Польшей

Украина.ру 04:01
Фигурное катание

Тутберидзе жестко ответила на критику Тарасовой и Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вместе с командой, в которую входят тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, жестко ответила на критику Евгения Плющенко и советского тренера Татьяны Тарасовой в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
МК-Спорт 02:54
Происшествия

В Воронеже массовое ДТП на ВоГРЭСе парализовало движение на мосту

В Воронеже к пробкам привело массовое ДТП с пострадавшим на ВОГРЭСовском мосту.
Ugpressa.ru вчера в 23:11
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости вчера в 16:31
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
RT на русском 03:17
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна

Интерфакс вчера в 07:19
Происшествия

Ваня Фокин обрел новые двигательные навыки

Мальчик прошел курс реабилитации в детской облбольнице, начал ходить и обрел новые двигательные навыки, хотя еще недавно даже не мог самостоятельно поднять ногу.
Вести.Ru 03:19
Политика

В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе

В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
RT на русском 03:28
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости вчера в 06:38
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Газета.Ru вчера в 13:06
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 13 декабря в 03:13
Хоккей

Милош Ржига: В Братиславе ваш игрок попался на чем-то. Мы могли бы сказать, что нам принадлежат те медали

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) высказал мнение по поводу санкций ВАДА в отношении России.
Спорт день за днем вчера в 12:59
Общество

Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей

В первом квартале 2020 года Mail.Ru Group планирует выпустить на рынок собственную «умную» колонку, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев (полную версию интервью читайте 16 декабря).
РБК 02:25
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Космос

NASA показало «самую мощную ракету»

Хайтек+ 12 декабря в 01:27
Единоборства

Российский боец Ян нокаутировал члена Зала славы UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над американцем Юрайем Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Lenta.ru 01:41
Политика

Песков назвал Россию «островком стабильности» в переменчивом мире

Россия остается "островком стабильности" в мире, несмотря на перемены, произошедшие за последний год, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.
Экономика сегодня вчера в 15:30
Общество

В России предложили изменить правила взыскания долгов

Министерство юстиции России предложило изменить правила взыскания долгов.
Lenta.ru вчера в 00:34
Политика

Председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков

На съезде Рыбаков рассказал, что пришел в «Яблоко» в 16 лет, должность заместителя председателя партии он занимает с декабря 2015 г. Рыбакову 40 лет, по образованию он экономист.
Ведомости 02:45
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском вчера в 03:28
Общество

На космодроме Восточный начинается монтаж второго стартового стола

Вести.Ru вчера в 19:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное