Экономика
РБКРекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).
Читать в источнике
Оценить101
с чего всё началось
По итогам 2019 года производство вырастет еще на 16% и превысит 1,2 млн т. Собственное производство Россия начала наращивать после того, как в 2014 году в рамках ответных санкций ограничила ввоз импортных яблок из США и стран ЕС (крупнейшим поставщиком была Польша).РБКвчера в 01:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Происшествия
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
Политика
Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400
Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
Происшествия
Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала свой выбор на шоу «План Б»
Телеведущая определилась с главным претендентом на сердце. До финала шоу «План Б» на ТНТ остается всего пара недель.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Общество
Украинских контрабандистов задержали с рекордным грузом янтаря на границе с Польшей
Фигурное катание
Тутберидзе жестко ответила на критику Тарасовой и Плющенко
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вместе с командой, в которую входят тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, жестко ответила на критику Евгения Плющенко и советского тренера Татьяны Тарасовой в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Происшествия
В Воронеже массовое ДТП на ВоГРЭСе парализовало движение на мосту
В Воронеже к пробкам привело массовое ДТП с пострадавшим на ВОГРЭСовском мосту.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Политика
Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
Происшествия
В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна
Происшествия
Ваня Фокин обрел новые двигательные навыки
Мальчик прошел курс реабилитации в детской облбольнице, начал ходить и обрел новые двигательные навыки, хотя еще недавно даже не мог самостоятельно поднять ногу.
Политика
В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе
В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Хоккей
Милош Ржига: В Братиславе ваш игрок попался на чем-то. Мы могли бы сказать, что нам принадлежат те медали
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) высказал мнение по поводу санкций ВАДА в отношении России.
Общество
Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей
В первом квартале 2020 года Mail.Ru Group планирует выпустить на рынок собственную «умную» колонку, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев (полную версию интервью читайте 16 декабря).
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Космос
NASA показало «самую мощную ракету»
Единоборства
Российский боец Ян нокаутировал члена Зала славы UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над американцем Юрайем Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Политика
Песков назвал Россию «островком стабильности» в переменчивом мире
Россия остается "островком стабильности" в мире, несмотря на перемены, произошедшие за последний год, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.
Общество
В России предложили изменить правила взыскания долгов
Министерство юстиции России предложило изменить правила взыскания долгов.
Политика
Председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков
На съезде Рыбаков рассказал, что пришел в «Яблоко» в 16 лет, должность заместителя председателя партии он занимает с декабря 2015 г. Рыбакову 40 лет, по образованию он экономист.
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Общество