Экономика

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Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
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Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).
РБК14 декабря в 01:12

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В России выросли цены на яблоки, несмотря на рекордный урожай

Life.ru14 декабря в 09:24

В России резко выросли цены на яблоки

News.ru14 декабря в 08:57

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК14 декабря в 01:12

В России подскочили цены на яблоки

РИА Новости14 декабря в 07:40

В России взлетели цены на яблоки

Lenta.ru14 декабря в 07:03

Цена на любимый продукт рекордно выросла в России

Deita.ru14 декабря в 05:45

В России подорожали яблоки, несмотря на рекордный урожай

Московский Комсомолец14 декабря в 08:00
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Общество

Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
RT на русском вчера в 22:07
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
Peterburg2.ru вчера в 14:27
Общество

В Севастополе затонули плавдок и подводная лодка

REGNUM вчера в 02:19
Общество

Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

В 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники «массовых профессий».
Известия вчера в 22:45
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия вчера в 15:47
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости вчера в 10:21
Экономика

Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики

Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка.
РБК вчера в 22:00
Политика

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
РИА Новости вчера в 22:30
Гаджеты

Опубликованы фотографии камеры Samsung Galaxy S11+

Внушительный размер прямоугольного блока камеры объясняется наличием пяти модулей у Samsung Galaxy S11+.
Goroday.ru 14 декабря в 01:42
Финансы

Доллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР

Американская валюта отреагировала снижением к евро на новости о торговых переговорах с КНР.
Московский Комсомолец вчера в 23:17
Политика

В Казахстане опровергли заявления о поддержке переименования Алматы

Власти Казахстана опровергли слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает идею переименования крупнейшего города республики Алматы в Алма-Ату.
РИА Новости вчера в 20:59
Общество

Названы новые сроки сдачи моста из ЕАО в Китай

Российская газета вчера в 23:52
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

РИА Новости вчера в 23:21
Хоккей

Сборная России одержала победу над Финляндией на «Газпром Арене»

На «Газпром Арене» завершилась встреча сборной России с национальной командой Финляндии в рамках Кубка Первого канала.
Невские Новости вчера в 10:23
Общество

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Общество

В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка

Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Российская газета вчера в 20:42
Общество

Составлен список регионов с самыми большими тратами на еду

Меньше всего тратят на продукты питания в Татарстане (21,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и Москве (24,5%), сообщает РИА Новости.
Русская Планета вчера в 21:28
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Газета.Ru вчера в 23:17
Экономика

Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
Коммерсантъ 00:38
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Политика

США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж

Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Комсомольская правда вчера в 11:19
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета вчера в 10:57
Политика

Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
РИА Новости вчера в 20:08
Авто

Путину показали «КамАЗ» будущего

Президенту России Владимиру Путину показали новейшие разработки компании «КамАЗ».
Sibnet Новости 14 декабря в 06:34
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь 13 декабря в 14:00
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Происшествия

Пригожин сообщил детали второго за неделю ДТП с сыном Валерии

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП второй раз за неделю. Об этом РБК сообщил супруг исполнительницы продюсер Иосиф Пригожин.
РБК 14 декабря в 04:30
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