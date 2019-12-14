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с чего всё началось

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

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