Экономика

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Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
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Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).
РБК14 декабря в 01:12

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Тульская вторичка рекордно взлетела в цене

Московский Комсомолец02:37

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК14 декабря в 01:12

В России резко выросли цены на яблоки

News.ru14 декабря в 08:57

В России подскочили цены на яблоки

РИА Новости14 декабря в 07:40

В России взлетели цены на яблоки

Lenta.ru14 декабря в 07:03

Цена на любимый продукт рекордно выросла в России

Deita.ru14 декабря в 05:45

В России выросли цены на яблоки, несмотря на рекордный урожай

Life.ru14 декабря в 09:24
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Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Авто

АвтоВАЗ объявил о старте производства обновленной Lada 4x4

Тольяттинский автогигант начал сборку серийной версии обновленной "Нивы", которая получила модернизированный салон и ряд нового оборудования.
Авторамблер 04:30
Кино

Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
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В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
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Политика

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Lenta.ru 04:31
Авто

Opel возобновил продажи в России

Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
РИА Новости 04:28
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу

Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:01
Авто

Новый BMW X6 появился у российских дилеров

Российские дилеры BMW начали продажи BMW X6 нового поколения, премьера которого состоялась в сентябре на Франкфуртском автосалоне.
Автостат 01:34
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Происшествия

Суд продлил арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату

Суд в Чите продлил арест солдату Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, на четыре месяца.
REGNUM 03:53
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия вчера в 15:47
Общество

Названы профессии, которым повысят зарплату в 2020 году

В 2020 году работодатели готовы повысить зарплаты кассирам, продавцам, строителям, сотрудникам производств и представителям других массовых профессий, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Работы.ру».
Национальная служба новостей 01:26
Энергетика

Нефть готовится к прорыву рубежа $66

На этой неделе по нефти ожидается прорыв к $67, к концу недели — к $68,85 за баррель.
REGNUM 00:20
Общество

В Воронежской области 31 декабря сделали выходным

За несколько дней в голосовании приняли участие более 46 тысяч человек, подавляющее большинство — 85,79% проголосовавших высказались за то, чтобы сделать 31 декабря выходным, при этом выйти на работу в субботу, 28 декабря.
Kursk.com 01:14
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

Российская газета 02:58
Общество

Россия покажет Европе права трансгендеров

Постановление ЕСПЧ по ситуации в России станет прецедентом для всех стран Совета Европы.
Коммерсантъ вчера в 17:37
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru вчера в 16:19
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета 14 декабря в 14:45
Гаджеты

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Актуальные Новости вчера в 00:57
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Политика

Член ПАСЕ предложил участие ДНР и ЛНР в «нормандском формате»

Член парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ульрих Оэмэ предложил подключить ДНР и ЛНР к обсуждениям по урегулированию конфликта в непризнанных республиках.
Life.ru вчера в 14:03
Политика

«Формула Штайнмайера» может стать частью закона о статусе Донбасса

14 декабря представитель Украины в контактной группе в Минске Алексей Резников заявил, что "формула Штайнмайера" прописана в пролонгированном законе об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 02:54
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Газета.Ru вчера в 23:17
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество

Выпускница СПбГУ оплевала членов комиссии по этике

Мойка78 вчера в 12:10
Армия и оружие

В НАТО заявили о росте активности российских подлодок

В конце октября норвежский телеканал NRK со ссылкой на разведданные сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота задействованы в секретной операции в Северной Атлантике, целью которой является преодоление рубежа НАТО.
РБК 04:09
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
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