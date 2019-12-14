Экономика

РБКРБКРекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

По данным агрохолдинга «АФГ Националь», входящего в десятку крупнейших производителей яблок в России (развивает в Краснодарском крае хозяйство «Южные земли» совместно с Volga Group Геннадия Тимченко), цены в крупном опте в ноябре этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 12%.
РБК01:12

Подробнее о событии

В России выросли цены на яблоки, несмотря на рекордный урожай

Life.ru09:24

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК01:12

В России подорожали яблоки, несмотря на рекордный урожай

Московский Комсомолец08:00

В России подскочили цены на яблоки

РИА Новости07:40

В России взлетели цены на яблоки

Lenta.ru07:03

Цена на любимый продукт рекордно выросла в России

Deita.ru05:45

В России резко выросли цены на яблоки

News.ru08:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Общество

ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
Известия 06:12
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.
Lenta.ru 07:34
Футбол

Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»

РИА Новости 09:29
Общество

Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы

На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
РИА Новости 09:00
Культура

Участник «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и стал победителем

Участник капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале в финале передачи отгадал загаданное слово, написанное с орфографической ошибкой, и в итоге стал победителем.
Lenta.ru 06:30
Хоккей

Сборная России по буллитам победила Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
RT на русском 09:46
Происшествия

Не оплатившую проезд российскую школьницу заставили попрошайничать

Lenta.ru 04:08
Кино

«Союзмультфильм» показал продолжение мультфильма «Умка»

Политика Сегодня 06:59
Религия

Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата

RT на русском 09:46
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости 12 декабря в 20:10
Политика

Сериал «Слуга народа» не получил одобрения Кремля — мнение

11 декабря на ТНТ стартовал показ известного сериала «Слуга народа» с Зеленским в главной роли.
Infox.ru вчера в 13:09
Политика

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

Моя Москва.онлайн вчера в 13:06
Биатлон

Кубок мира. Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования

На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования.
Вести.Ru 09:30
Политика

Кремль заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

На саммите «нормандской четверки», который состоялся в Париже 9 декабря, «судьбоносного» прорыва достигнуто не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 09:14
Происшествия

В Уфе собаки загрызли 14-летнего школьника

В Уфе было найдено изувеченное тело 14-летнего школьника. В данный момент сотрудники полиции расследуют гибель подростка.
Газета.Ru 09:14
Наука

Названы опасные болезни, которые можно определить по запаху изо рта

В некоторых случаях речь идет о неприятном запахе изо рта. Медики перечислили состояния, которые сопровождаются таким симптомом.
Волгоградская правда 07:18
Экономика

Силуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане

По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
ТАСС 08:42
Футбол

Форвард «Спартака» Роша продолжит карьеру во «Фламенго»

Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру во «Фламенго».
Vprognoze.ru 03:22
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Технологии

Обновление Windows привело к бесконечной ошибке

По данным Windowslatest, пользователи пожаловались, что система не может установить обновление, в связи с чем выдает бесконечную ошибку.
ТК Звезда вчера в 12:58
Политика

Двух журналистов НТВ не пустили на Украину

Пограничники не пропустили в Украину двух журналистов телеканала НТВ за сутки.
Коммерсантъ 08:18
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости 06:38
Происшествия

В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
РИА Новости 12 декабря в 22:03
Космос

NASA показало «самую мощную ракету»

Первый испытательный полет ракеты должен был состояться еще в ноябре 2018, а расходы возросли на 29%, с $6,2 млрд до $8 млрд.
Хайтек+ 12 декабря в 01:27
Музыка

Скандал с Гагариной закатил Шнуров на «Голосе»

Privet-Rostov.ru 03:04
Шоу-бизнес

Дима Билан сообщил о гибели своих детей

Дима Билан готов создать семью и хочет детей. Но этому не суждено было случиться.
Российский Диалог 07:41
Здоровье

Необычный симптом рака поджелудочной железы назвали медики

Эксперты называют лишь один признак, по которому можно на ранних стадиях распознать рак поджелудочной железы.
Privet-Rostov.ru 02:34
Общество

Батурина положила в гроб Юрия Лужкова неопознанный сверток

56-летняя предпринимательница Елена Батурина положила в гроб своего супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова неопознанный сверток.
Экспресс газета 01:09
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное