Экономика

РБКРБКРекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).
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Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

По данным агрохолдинга «АФГ Националь», входящего в десятку крупнейших производителей яблок в России (развивает в Краснодарском крае хозяйство «Южные земли» совместно с Volga Group Геннадия Тимченко), цены в крупном опте в ноябре этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 12%.
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