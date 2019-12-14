Экономика

РБКРБКРекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).
Читать в источнике
Комментировать109
с чего всё началось

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

По данным агрохолдинга «АФГ Националь», входящего в десятку крупнейших производителей яблок в России (развивает в Краснодарском крае хозяйство «Южные земли» совместно с Volga Group Геннадия Тимченко), цены в крупном опте в ноябре этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 12%.
РБКвчера в 01:12

Подробнее о событии

В России выросли цены на яблоки, несмотря на рекордный урожай

Life.ruвчера в 09:24

В России резко выросли цены на яблоки

News.ruвчера в 08:57

В России подскочили цены на яблоки

РИА Новостивчера в 07:40

В России подорожали яблоки, несмотря на рекордный урожай

Московский Комсомолецвчера в 08:00

В России взлетели цены на яблоки

Lenta.ruвчера в 07:03

Цена на любимый продукт рекордно выросла в России

Deita.ruвчера в 05:45

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБКвчера в 01:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:14, Ашберн
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Фигурное катание

Плющенко ответил на обвинения Тутберидзе

Бывший фигурист Евгений Плющенко отреагировал на обвинения в переманивании спортсменов от тренера фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 05:25
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости вчера в 06:38
Происшествия

Мужчина угрожает спрыгнуть с пилона Крымского моста в Москве

Газета.Ru 05:37
Футбол

ВЭБ станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА

Неизвестно, как отреагируют на сделку армейские болельщики, для которых 18 лет клуба под руководством Евгения Гинера стали золотой эпохой: шесть чемпионств, семь кубков и суперкубков страны, и первый в истории России Кубок УЕФА.
BFM.ru 13 декабря в 11:20
Гаджеты

Специалисты iFixit натерли сыр на Mac Pro

Специалисты из iFixit часто тестируют и разбирают новинки. Так случилось и с новым Mac Pro.
The GEEK вчера в 03:04
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Экономика

Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний

Пресс-секретарь отметила, что целью расширения программы приватизации госкомпаний не является увеличение доходов бюджета, поскольку сейчас нет необходимости в финансировании дефицита.
Ведомости 05:28
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru вчера в 10:18
Армия и оружие

Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru вчера в 16:09
Общество

Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год

Роспотребнадзор объясняет такую рекомендацию тем, что новогодний ужин организуется в ночное время, когда метаболизм и работа пищеварительной системы человека замедлены.
Известия 02:42
Общество

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Известия 02:15
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 05:32
Политика

Владимир Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ

Во время визита Владимира Путина представители отечественного бренда показали новые разработки, которые будут использоваться в грузовых автомобилях КамАЗ.
Car.ru 13 декабря в 13:25
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru вчера в 19:52
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Газета.Ru 05:52
Политика

ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
РБК 04:47
Кино

Умерла актриса французской «новой волны» Анна Карина

В Париже умерла французская актриса театра и кино, режиссер, сценаристка и певица Анна Карина. Об этом сообщает Agence France Presse.
Lenta.ru 05:22
Музыка

«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2

Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Lenta.ru 05:33
Политика

Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей

Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
Радио Sputnik 06:10
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК вчера в 08:09
Политика

В России предсказали венесуэльские беспорядки

Национальный центр управления обороной (НЦУО) России за два месяца до начала беспорядков в Венесуэле предсказал, как будут развиваться события в латиноамериканской стране.
Lenta.ru 05:24
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 01:32
Биатлон

В Хохфильцене стартовала женская гонка преследования

На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) началась женская гонка преследования.
Нева Спорт 06:00
Кино

Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом

На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Газета.Ru вчера в 02:03
Происшествия

На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
REGNUM 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное