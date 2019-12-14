Экономика
РБКРекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).
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с чего всё началось
В Краснодарском крае — основном регионе, где в России выращиваются яблоки, оптовые цены в этом году выросли на 10%, подтверждает гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.РБК14 декабря в 01:12
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Политика
Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского
Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова за хищения на 14 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Мэрия Москвы опубликовала проект территориальной схемы вывоза мусора до 2029 года, который предполагает вывоз части отходов в соседние регионы.
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Политика
Донбассу не предоставят особый статус — Мосийчук
Законопроект о децентрализации, внесённый на рассмотрение Верховной рады президентом Украины Владимиром Зеленским, не предусматривает особого статуса Донбасса, заявил 16 декабря экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук на своём telegram-канале.
Футбол
«Рубин» объявил об отставке Шаронова с поста тренера команды
Казанский «Рубин» объявил об отставке тренера Романа Шаронова и его тренерского штаба. Об этом 16 декабря сообщается на сайте клуба.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Политика
Путин заявил об укреплении позиции России на мировом рынке вооружений
Позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост санкционного давления и недобросовестной конкуренции, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
Происшествия
В Краснодаре загорелась кровля хлебозавода
Кровля хлебозавода загорелась на площади 200 квадратных метров в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийное жилье по ипотеке
Депутат Юрков считает, что расселение аварийного фонда за счет ипотеки поможет жильцам быстрее вселяться в новые квартиры, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности.
Общество
Роскомнадзор призвал Twitter объяснить блокировку аккаунтов из России
В МИД России призвали Twitter немедленно разблокировать аккаунт российского посольства.
Происшествия
Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу
Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
Роскачество нашло пестициды в двух марках чая
Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Политика
Песков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год
Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что пока рано обсуждать вопрос о том, как президент России Владимир Путин проведёт новогоднюю ночь.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Общество
ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают закон о профилактике домашнего насилия
Согласно опросу ВЦИОМа, на который ссылается газета «Ведомости», 70% россиян (из них 80% женщин и 57% мужчин) считают нужным принять закон о профилактике домашнего насилия.
Происшествия