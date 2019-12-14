Экономика

РБКРБКРекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).
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Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

В Краснодарском крае — основном регионе, где в России выращиваются яблоки, оптовые цены в этом году выросли на 10%, подтверждает гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.
РБК14 декабря в 01:12

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В России выросли цены на яблоки, несмотря на рекордный урожай

Life.ru14 декабря в 09:24

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК14 декабря в 01:12

В России подорожали яблоки, несмотря на рекордный урожай

Московский Комсомолец14 декабря в 08:00

В России подскочили цены на яблоки

РИА Новости14 декабря в 07:40

В России взлетели цены на яблоки

Lenta.ru14 декабря в 07:03

Цена на любимый продукт рекордно выросла в России

Deita.ru14 декабря в 05:45

В России резко выросли цены на яблоки

News.ru14 декабря в 08:57
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Политика

Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского

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Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

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Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
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Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
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Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
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РИА Новости 04:09
Общество

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Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

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Футбол

«Рубин» объявил об отставке Шаронова с поста тренера команды

Казанский «Рубин» объявил об отставке тренера Романа Шаронова и его тренерского штаба. Об этом 16 декабря сообщается на сайте клуба.
REGNUM 05:57
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
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Путин заявил об укреплении позиции России на мировом рынке вооружений

Позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост санкционного давления и недобросовестной конкуренции, заявил президент России Владимир Путин.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
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В Краснодаре загорелась кровля хлебозавода

Кровля хлебозавода загорелась на площади 200 квадратных метров в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 06:05
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийное жилье по ипотеке

Депутат Юрков считает, что расселение аварийного фонда за счет ипотеки поможет жильцам быстрее вселяться в новые квартиры, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности.
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Роскомнадзор призвал Twitter объяснить блокировку аккаунтов из России

В МИД России призвали Twitter немедленно разблокировать аккаунт российского посольства.
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Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

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Происшествия

Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу

Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Общество

Роскачество нашло пестициды в двух марках чая

Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
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Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Газета.Ru вчера в 23:17
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости вчера в 11:46
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Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
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Песков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что пока рано обсуждать вопрос о том, как президент России Владимир Путин проведёт новогоднюю ночь.
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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

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Согласно опросу ВЦИОМа, на который ссылается газета «Ведомости», 70% россиян (из них 80% женщин и 57% мужчин) считают нужным принять закон о профилактике домашнего насилия.
Коммерсантъ 02:44
Происшествия

Автобус с 40 пассажирами загорелся в Волгоградской области

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