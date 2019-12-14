В Краснодарском крае — основном регионе, где в России выращиваются яблоки, оптовые цены в этом году выросли на 10%, подтверждает гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

с чего всё началось

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

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