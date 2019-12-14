Экономика

РБКРБКРекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).
Читать в источнике
Комментировать108
с чего всё началось

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

По итогам 2019 года производство вырастет еще на 16% и превысит 1,2 млн т. Собственное производство Россия начала наращивать после того, как в 2014 году в рамках ответных санкций ограничила ввоз импортных яблок из США и стран ЕС (крупнейшим поставщиком была Польша).
РБКвчера в 01:12

Подробнее о событии

В России выросли цены на яблоки, несмотря на рекордный урожай

Life.ruвчера в 09:24

В России резко выросли цены на яблоки

News.ruвчера в 08:57

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБКвчера в 01:12

В России подскочили цены на яблоки

РИА Новостивчера в 07:40

В России взлетели цены на яблоки

Lenta.ruвчера в 07:03

Цена на любимый продукт рекордно выросла в России

Deita.ruвчера в 05:45

В России подорожали яблоки, несмотря на рекордный урожай

Московский Комсомолецвчера в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Фигурное катание

Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Газета.Ru 04:59
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru вчера в 19:52
Общество

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Известия 02:15
Кино

Cъёмки экранизации Mortal Kombat завершены

Съёмки экранизация Mortal Kombat уже завершились.
Игромания.ру 03:00
Политика

Кремль заявил о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне

РБК 03:23
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 05:32
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Газета.Ru вчера в 13:06
Армия и оружие

Конвертоплан V-280 начали испытывать в беспилотном режиме

Испытания V-280 в полностью автономном режиме разработчики планируют начать в течение ближайших двух месяцев.
N+1 вчера в 01:32
Кино

Умерла французская актриса Анна Карина

Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Московский Комсомолец 05:07
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера

Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Экспресс газета вчера в 02:17
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
РИА Новости вчера в 12:25
Музыка

«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2

Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Lenta.ru 05:33
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Политика

Джабаров отреагировал на заявление Польши о нежелании делать РФ врагом

ИА «Ореанда-Новости» Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с журналистом RT заявил, что удивлен заявлением Кшиштофа Щерского, возглавляющего канцелярию польского президента, о том, что попытки сделать из РФ врага могут Польше навредить.
Ореанда-Новости 04:35
Спорт

Женская сборная России по гандболу завоевала бронзу чемпионата мира

Женская сборная России победила Норвегию в матче за третье место чемпионата мира по гандболу в Японии. Встреча завершилась со счётом 33:28.
RT на русском 05:15
Спорт

Семериков одержал победу на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира

Советский спорт 05:17
Происшествия

В Непале 13 человек погибли при падении автобуса в пропасть

В Непале в районе Синдхупалчок по меньшей мере 13 человек погибли в результате падения автобуса с паломниками в пропасть.
RT на русском 03:18
Происшествия

Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
RT на русском 00:13
Политика

Россия ответила на идею Японии забрать все Курильские острова

Lenta.ru 04:41
Экономика

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 13 декабря в 05:30
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Политика

Госбюро расследований Украины ведет 15 дел, где фигурирует Порошенко

На Украине расследуется 15 уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко, заявил директор Госбюро расследований Роман Труба.
РИА Новости 04:19
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Происшествия

В Петербурге подросток украл из супермаркета ящик с пожертвованиями

В ночь на 15 декабря подросток похитил из супермаркета на Коломяжском проспекте ящик для пожертвований, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Телеканал Санкт-Петербург 04:02
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru вчера в 14:09
Происшествия

Мужчина угрожает спрыгнуть с пилона Крымского моста в Москве

Неизвестный мужчина забрался на пилон Крымского моста в Москве и угрожает, что спрыгнет с него, сообщает Telegram-канал "Подъем".
Газета.Ru 05:37
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Следующее исследование PISA пройдет в 2021 году - и оно уже покажет результаты работы.
Российская газета 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное