Экономика
РБКРекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).
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с чего всё началось
По данным агрохолдинга «АФГ Националь», входящего в десятку крупнейших производителей яблок в России (развивает в Краснодарском крае хозяйство «Южные земли» совместно с Volga Group Геннадия Тимченко), цены в крупном опте в ноябре этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 12%.РБК01:12
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Энергетика
В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ для населения
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал рост цен на газ для населения «расплатой за некомпетентность».
Политика
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Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Митрополит Иларион дал совет Егору Жукову
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, получившему условный срок за публичные призывы к экстремизму в Интернете, сначала завершить образование, а лишь затем посвятить себя политике.
Происшествия
Полиция возбудила дело после обстрела машины рэперов в Липецке
Полиция Липецка возбудила дело о хулиганстве в отношении мужчины, выстрелы которого, вероятно, услышали рэперы HammAli & Navai из машины.
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Культура
Победитель «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой
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Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Биатлон
Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Технологии
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В 2011–2012 годах Rambler знал о работе Игоря Сысоева над Nginx и не был против этого, рассказал его бывший начальник Андрей Копейко, который сейчас проходит свидетелем по уголовному делу.
Происшествия
Умер отец «керченского стрелка»
Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Общество
Асфальт поверх снега уложили в Башкирии
В сети появилось видео, как в городе Стерлитамак в Башкирии работники дорожной службы начали укладывать асфальт поверх выпавшего снега.
Кино
«Союзмультфильм» показал продолжение мультфильма «Умка»
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Хоккей
Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Чехии (4:3) во втором матче Кубка Первого канала.
Политика
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.
Происшествия
В Ярославской области задержали школьника за избиение мальчика
В Ярославской области следователи задержали 15-летнего школьника, который подозревается в том, что вместе с товарищами жестоко избил 13-летнего мальчика.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Происшествия
В Крыму завели дело после гибели школьника, прыгавшего на кровати
Уголовное дело заведено следователями управления СК РФ по Крыму и Севастополю по факту гибели мальчика, получившего дома бытовую травму, сообщила пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
В Нигерии боевики «Боко Харам» напали на город и убили 15 человек
В результате нападения террористической группировки «Боко Харам» (запрещена в России) на город Майдугури на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 15 человек.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Кино
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Общество
ФБК просит Минюст исключить фонд из списка иноагентов
9 октября Министерство юстиции внесло ФБК в список иностранных агентов.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Футбол
Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»
Оба гола в составе победителей забил египтянин Мохамед Салах. «Ливерпуль» одержал свою 16-ю победу в 17 матчах АПЛ сезона-2019/20.
Футбол
«Аль-Хиляль» стал соперником «Фламенго» по полуфиналу клубного ЧМ
Саудовский «Аль-Хиляль» одолел тунисский «Эсперанс» в четвертьфинале чемпионата мира среди клубов.
Музыка