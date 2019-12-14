Экономика

РБКРБКРекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая. В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн т яблок против 740,5 тыс. т годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).
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Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

По данным агрохолдинга «АФГ Националь», входящего в десятку крупнейших производителей яблок в России (развивает в Краснодарском крае хозяйство «Южные земли» совместно с Volga Group Геннадия Тимченко), цены в крупном опте в ноябре этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 12%.
РБК14 декабря в 01:12

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Тульская вторичка рекордно взлетела в цене

Московский Комсомолец02:37

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК14 декабря в 01:12

В России резко выросли цены на яблоки

News.ru14 декабря в 08:57

В России подскочили цены на яблоки

РИА Новости14 декабря в 07:40

В России взлетели цены на яблоки

Lenta.ru14 декабря в 07:03

Цена на любимый продукт рекордно выросла в России

Deita.ru14 декабря в 05:45

В России выросли цены на яблоки, несмотря на рекордный урожай

Life.ru14 декабря в 09:24
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Политика

В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 02:28
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Общество

Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:58
Политика

В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в «нормандском формате»

Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ считает, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе, планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.
РИА Новости вчера в 14:44
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

Российская газета 02:58
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Волгоградской области учительница на уроке отрезала чёлку школьнику

Газета Кемерова 02:24
Экономика

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
ТАСС 02:42
Происшествия

Пьяный петербуржец стрелял с балкона по жене и дочери

Вести.Ru 02:54
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском вчера в 21:51
Общество

Роскачество нашло пестициды в двух органических продуктах

В двух образцах — российском и шриланкийском чае — обнаружены пестициды, сообщает 16 декабря пресс-служба организации.
REGNUM 01:41
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия

СК завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

Газета.Ru 03:15
Музыка

Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers

"Red Hot Chili Peppers заявляют, что наши пути с игравшим в группе последние 10 лет гитаристом Джошем Клингхоффером разошлись", - написали участники коллектива, поблагодарив 40-летнего музыканта за совместную работу.
ТАСС 02:48
Армия и оружие

Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 16:47
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
Peterburg2.ru вчера в 14:27
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

REGNUM 00:28
Армия и оружие

Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе

Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
News.ru 14 декабря в 11:37
Общество

Rambler Group потребовала заблокировать сервис Twitch

Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере 180 млрд рублей ($2,9 млрд). В Twitch с обвинениями не согласны.
REGNUM 02:07
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

РИА Новости вчера в 23:21
Общество

Росстат назвал долю россиян с вызванными питанием болезнями

Почти половина россиян – 43,4% – имеют одно или несколько ассоциированных с питанием заболеваний, говорится в результатах исследования Росстата «Итоги выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 год».
Rambler News Service 02:46
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков

Журнал Forbes составил список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году.
Известия вчера в 23:44
Политика

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 19:56
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Kinonews.ru вчера в 14:49
Финансы

Рубль растет к доллару и снижается к евро

В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.
Газета.Ru 02:14
Общество

В Удмуртии 31 декабря объявили выходным

Указ подготовлен, сегодня я его подпишу. Это касается государственных и муниципальных служащих.
Российская газета 01:10
Политика

Украина намерена как можно скорее согласовать новые участки разведения

Украина намерена согласовать три или четыре участка разведения сил на востоке Украины.
News.ru 03:15
Армия и оружие

Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru 14 декабря в 16:09
Происшествия

Валерия рассказала об очередном ДТП с участием сына

Певица Валерия рассказала о первом из трех ДТП, в которое попал ее сын Арсений Шульгин 7 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:50
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