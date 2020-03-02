Общество
ИзвестияРектор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
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с чего всё началось
Осталось буквально несколько вузов, включая ВШЭ, которые его проверяют и по-прежнему дают за него дополнительные баллы. Проблема простая: пока сочинение базируется на каноне школьной программы по литературе — двух десятках произведений русской классики, возникает индустрия подготовки к сочинениям.Известиявчера в 16:01
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Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
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Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
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Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
Политика
Новгородцы вспоминают подвиг шестой роты псковских десантников
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году
Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
Музыка
Воронежский мальчик заплакал на шоу «Голос. Дети»
Экономика
Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт
Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
Россиян ожидают длинные выходные в марте
Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Власти Якутска предложили ввести налог на собак
Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Происшествия
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Общество
Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.
Биатлон
МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова
Международный Олимпийский Комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Общество
В Госдуме одобрили идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы
В Госдуме поддержали идею о пересмотре стоимости отопления из-за аномально теплой зимы, сообщают "Известия".
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Происшествия
Врач оценил состояние мальчика, которого пыталась убить мать в Казани
"Ребёнок в стабильном состоянии", - сказал собеседник агентства, отметив, что накануне, сразу после поступления в больницу мальчик был прооперирован.
Экономика
Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы
Прошлая неделя завершилась для российского рынка обвалом. В пятницу падение РТС превысило 7%, а индекс Мосбиржи падал темпами выше 5%.
Происшествия
В Екатеринбурге расстреляли бизнесмена Ивана Обухова
В Екатеринбурге возле дома на улице Рощинской стреляли в бизнесмена Ивана Обухова.
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»
"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды.
Происшествия
Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке
Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Армия и оружие
Турция рассказала о военной операции в Идлибе
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Эксперты назвали главные недостатки ОСАГО
Напомним, что издание speedme.ru ранее уже писало, что с 8 марта страховщики смогут записывать информацию о наличии у автомобилиста полиса добровольного автострахования на обратной стороне полиса ОСАГО.
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«КЛИНИКА ГОДА - 2020» - первый юбилей
Ежегодному конкурсу газеты "Комсомольская правда - Калуга", направленному на развитие регионального здравоохранения, исполнилось пять лет.