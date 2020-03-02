Общество

ИзвестияИзвестияРектор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
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с чего всё началось

«2,5 млн человек от 15 до 25 лет не учатся и не работают»

Осталось буквально несколько вузов, включая ВШЭ, которые его проверяют и по-прежнему дают за него дополнительные баллы. Проблема простая: пока сочинение базируется на каноне школьной программы по литературе — двух десятках произведений русской классики, возникает индустрия подготовки к сочинениям.
Известиявчера в 16:01

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Названы три способа побороть бедность в России

Московский Комсомолец02:29

Назван способ преодолеть нехватку денег из-за рождения ребенка

Телеканал 360°вчера в 20:50

Ректор НИУ ВШЭ предложил способы борьбы с ситуативной бедностью

ФедералПрессвчера в 17:41

Ректор НИУ ВШЭ рассказал, как преодолеть ситуативную бедность

РЕН ТВвчера в 21:26

Ректор Высшей школы экономики выступил за повышение НДФЛ для богатых россиян до 25%

URA.Ruвчера в 18:39

Названы способы победить бедность в России

Lenta.ruвчера в 20:46

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Известиявчера в 17:11
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Политика

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru вчера в 14:27
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru вчера в 09:04
Общество

Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
ToDay News Ufa 28 февраля в 05:53
Политика

Новгородцы вспоминают подвиг шестой роты псковских десантников

Новгородские ведомости 29 февраля в 13:43
Происшествия

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 00:47
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году

Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
REGNUM 00:46
Музыка

Воронежский мальчик заплакал на шоу «Голос. Дети»

РИА Воронеж 29 февраля в 05:28
Экономика

Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 02:12
Общество

Россиян ожидают длинные выходные в марте

Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС 00:13
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Газета.Ru 00:47
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Общество

Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.
Известия 01:59
Биатлон

МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова

Международный Олимпийский Комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Известия 02:37
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Армия и оружие

КНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря

Коммерсантъ 00:19
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 11:26
Общество

В Госдуме одобрили идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы

В Госдуме поддержали идею о пересмотре стоимости отопления из-за аномально теплой зимы, сообщают "Известия".
Газета.Ru 02:04
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

Взгляд.ру вчера в 02:17
Происшествия

Врач оценил состояние мальчика, которого пыталась убить мать в Казани

"Ребёнок в стабильном состоянии", - сказал собеседник агентства, отметив, что накануне, сразу после поступления в больницу мальчик был прооперирован.
РИА Новости 01:58
Экономика

Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы

Прошлая неделя завершилась для российского рынка обвалом. В пятницу падение РТС превысило 7%, а индекс Мосбиржи падал темпами выше 5%.
РБК 02:10
Происшествия

В Екатеринбурге расстреляли бизнесмена Ивана Обухова

В Екатеринбурге возле дома на улице Рощинской стреляли в бизнесмена Ивана Обухова.
АиФ Урал 01:30
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»

"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды.
Газета.Ru вчера в 16:54
Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке

Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Российская газета 01:25
Происшествия

На Филиппинах бывший охранник захватил в заложники около 30 человек

REGNUM 01:56
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Общество

Омского «мальчика на гречке» возьмет под временную опеку бабушка

Новый Омск 00:18
Авто

Эксперты назвали главные недостатки ОСАГО

Напомним, что издание speedme.ru ранее уже писало, что с 8 марта страховщики смогут записывать информацию о наличии у автомобилиста полиса добровольного автострахования на обратной стороне полиса ОСАГО.
SpeedMe вчера в 22:26
Здоровье

«КЛИНИКА ГОДА - 2020» - первый юбилей

Ежегодному конкурсу газеты "Комсомольская правда - Калуга", направленному на развитие регионального здравоохранения, исполнилось пять лет.
Калужский перекресток 28 февраля в 06:19
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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