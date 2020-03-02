Общество
ИзвестияРектор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
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с чего всё началось
Осталось буквально несколько вузов, включая ВШЭ, которые его проверяют и по-прежнему дают за него дополнительные баллы. Проблема простая: пока сочинение базируется на каноне школьной программы по литературе — двух десятках произведений русской классики, возникает индустрия подготовки к сочинениям.Известия16:01
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Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над Сирией в связи с тем, что сирийские власти закрыли воздушное пространство после крушения двух самолетов, сбитых Турцией над Идлибом.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Происшествия
В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда.
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Здоровье
Минздрав не видит смысла проверять всех россиян на коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко высказал мнение, что необходимость проверки на коронавирус каждого россиянина отсутствует.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Армия и оружие
Турция проведет военную операцию в Идлибе для сдерживания армии Асада
Турецкие силы проведут операцию "Щит весны" в сирийской провинции Идлиб для сдерживания сил правительства Башара Асада.
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста
Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Политика
Назначенный премьер Ирака отказался от своего поста
Назначенный 1 февраля на пост премьера Ирака бывший министр коммуникаций страны Мухаммед Тауфик Аляуи отказался формировать правительство и отозвал свою кандидатуру в воскресенье, 1 марта.
Культура
Объявили состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ
Армия и оружие
Комплексы «Деривация-ПВО» доставят для подготовки к параду
Боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые покажут на параде Победы, и самоходные артиллерийские установки комплекса "Коалиция-СВ" доставляют в Москву для подготовки в параду по железной дороге, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
Политика
Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов
Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.
Шоу-бизнес
Опухшее лицо Григория Лепса ужаснуло фанатов
Здоровье
Роспотребнадзор призывает максимально исключить поездки за границу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе пресс-конференции заявила, что ситуация с распространением коронавируса такова, что в целях безопасности стоит максимально прекратить поездки за границу, особенно если они имеют своей целью туризм, то есть не обязательный характер, как в случае с представителями бизнеса и политики.
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Экономика
«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию
По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Шоу-бизнес
Анне Семенович исполняется 40 лет
1 марта свой 40-летний юбилей отмечает фигуристка, певица, телеведущая и актриса Анна Семенович.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Общество
Вспышка коронавируса уменьшила загрязнение воздуха в Китае
Киберспорт
В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage
Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
Здоровье
Продажи БАДов в России резко выросли
В Роспотребнадзоре начали проверять названия БАДов на сходство с лекарствами и намерены запретить продажу и рекламу добавок на спортивных объектах.
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» и возглавил турнирную таблицу Примеры
Мадридский «Реал» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче 26-го тура испанской футбольной Примеры.
Авто
Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи
Автоэксперты выяснили, какие машины могут доставить владельцам массу трудностей при продаже на вторичном рынке в нашей стране.