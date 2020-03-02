Общество

ИзвестияИзвестияРектор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
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с чего всё началось

«2,5 млн человек от 15 до 25 лет не учатся и не работают»

Осталось буквально несколько вузов, включая ВШЭ, которые его проверяют и по-прежнему дают за него дополнительные баллы. Проблема простая: пока сочинение базируется на каноне школьной программы по литературе — двух десятках произведений русской классики, возникает индустрия подготовки к сочинениям.
Известия16:01

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Назван способ преодолеть нехватку денег из-за рождения ребенка

Телеканал 360°20:50

Ректор ВШЭ Кузьминов назвал главные недостатки современных абитуриентов и школьников

Mockva.ru18:44

Ректор Высшей школы экономики выступил за повышение НДФЛ для богатых россиян до 25%

URA.Ru18:39

Названы способы победить бедность в России

Lenta.ru20:46

Ректор НИУ ВШЭ предложил способы борьбы с ситуативной бедностью

ФедералПресс17:41

До 25%: ректор ВШЭ выступил за повышение НДФЛ для богатых россиян

РЕН ТВ17:22

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Известия17:11
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК 18:28
Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над Сирией в связи с тем, что сирийские власти закрыли воздушное пространство после крушения двух самолетов, сбитых Турцией над Идлибом.
Известия 21:02
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Происшествия

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда.
Газета.Ru 19:50
Политика

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:20
Здоровье

Минздрав не видит смысла проверять всех россиян на коронавирус

Министр здравоохранения Михаил Мурашко высказал мнение, что необходимость проверки на коронавирус каждого россиянина отсутствует.
Московский Комсомолец 03:18
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня вчера в 20:37
Армия и оружие

Турция проведет военную операцию в Идлибе для сдерживания армии Асада

Турецкие силы проведут операцию "Щит весны" в сирийской провинции Идлиб для сдерживания сил правительства Башара Асада.
Народные новости 07:13
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста

Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.
Комсомольская правда 00:50
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM 15:23
Происшествия

Популярного блогера-гея избили в Москве

Lenta.ru 12:40
Политика

Назначенный премьер Ирака отказался от своего поста

Назначенный 1 февраля на пост премьера Ирака бывший министр коммуникаций страны Мухаммед Тауфик Аляуи отказался формировать правительство и отозвал свою кандидатуру в воскресенье, 1 марта.
Известия 17:40
Происшествия

На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

РБК 19:31
Культура

Объявили состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ

ToDay News Ufa 14:29
Армия и оружие

Комплексы «Деривация-ПВО» доставят для подготовки к параду

Боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые покажут на параде Победы, и самоходные артиллерийские установки комплекса "Коалиция-СВ" доставляют в Москву для подготовки в параду по железной дороге, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
ТАСС 16:08
Политика

Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.
РБК 20:42
Шоу-бизнес

Опухшее лицо Григория Лепса ужаснуло фанатов

OAnews вчера в 12:19
Здоровье

Роспотребнадзор призывает максимально исключить поездки за границу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе пресс-конференции заявила, что ситуация с распространением коронавируса такова, что в целях безопасности стоит максимально прекратить поездки за границу, особенно если они имеют своей целью туризм, то есть не обязательный характер, как в случае с представителями бизнеса и политики.
Регион online вчера в 05:20
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Экономика

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Ведомости 15:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию

По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
OvideO.ru 15:17
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Шоу-бизнес

Анне Семенович исполняется 40 лет

1 марта свой 40-летний юбилей отмечает фигуристка, певица, телеведущая и актриса Анна Семенович.
RT на русском 04:36
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ 12:45
Общество

Вспышка коронавируса уменьшила загрязнение воздуха в Китае

Вестник Кавказа 13:15
Киберспорт

В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage

Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
CyberSport.ru 28 февраля в 12:54
Здоровье

Продажи БАДов в России резко выросли

В Роспотребнадзоре начали проверять названия БАДов на сходство с лекарствами и намерены запретить продажу и рекламу добавок на спортивных объектах.
Телеканал 360° 20:16
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и возглавил турнирную таблицу Примеры

Мадридский «Реал» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче 26-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 16:51
Авто

Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи

Автоэксперты выяснили, какие машины могут доставить владельцам массу трудностей при продаже на вторичном рынке в нашей стране.
Волга-Медиа 20:57
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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