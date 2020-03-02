Общество

ИзвестияИзвестияРектор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

«2,5 млн человек от 15 до 25 лет не учатся и не работают»

Осталось буквально несколько вузов, включая ВШЭ, которые его проверяют и по-прежнему дают за него дополнительные баллы. Проблема простая: пока сочинение базируется на каноне школьной программы по литературе — двух десятках произведений русской классики, возникает индустрия подготовки к сочинениям.
Известия16:01

Подробнее о событии

Назван способ преодолеть нехватку денег из-за рождения ребенка

Телеканал 360°20:50

Ректор НИУ ВШЭ предложил способы борьбы с ситуативной бедностью

ФедералПресс17:41

Ректор Высшей школы экономики выступил за повышение НДФЛ для богатых россиян до 25%

URA.Ru18:39

Ректор ВШЭ Кузьминов назвал главные недостатки современных абитуриентов и школьников

Mockva.ru18:44

Названы способы победить бедность в России

Lenta.ru20:46

До 25%: ректор ВШЭ выступил за повышение НДФЛ для богатых россиян

РЕН ТВ17:22

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Известия17:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:26, Ашберн
Происшествия

Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики

Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Коммерсантъ 17:52
Космос

Миссию NASA к астероиду Психея запустит Falcon Heavy

Популярная механика вчера в 02:05
Происшествия

Один человек погиб и десять пострадали в ДТП под Владимиром

RT на русском 21:12
Общество

Японцы на фоне эпидемии коронавируса начали скупать туалетную бумагу

Граждане Японии на фоне распространения коронавируса COVID-2019, вспышка которого была зафиксирована в Китае, начали массово скупать салфетки, бумажные полотенца и туалетную бумагу.
Известия вчера в 02:24
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru 13:45
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости 10:34
Происшествия

В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
ТАСС 20:23
Культура

Объявили состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ

ToDay News Ufa 14:29
Экономика

В России резко сократили выдачу кредитных карт

В начале 2020 года российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт населению, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".
Газета.Ru 20:35
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК 18:28
Спорт

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
МонаВиста 10:32
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Армия и оружие

Турция сбила два самолета ВВС Сирии

Ruposters.ru 07:10
Общество

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия 19:48
Происшествия

Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены

Задержанные в Анкаре три журналиста российского агентства «Sputnik Турция» освобождены после дачи показаний, передает «РИА Новости» со ссылкой на их родственников.
Коммерсантъ 09:54
Футбол

Кокорин назвал гол в ворота «Арсенала» самым долгожданным

Газета.Ru 17:35
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Технологии

Accenture: 80% компаний ждут от 5G мощного влияния на бизнес

79% управленцев считают, что технология 5G значительно повлияет на работу их организаций, такие данные были получены в опросе компании Accenture, 28 февраля сообщает Cnews.
Красная весна 28 февраля в 15:35
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Хоккей

Миннесота Уайлд — Вашингтон Кэпиталз 2:3

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты Уайлд". В первом периоде игры Овечкин оформил дубль.
Газета.Ru 21:05
Спорт

В Иркутской области стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом

Сегодня, 1 марта, на стадионах «Труд», «Зенит», «Рекорд» в Иркутске и «Строитель» в Шелехове начались игры группы В чемпионата мира по бенди среди мужских команд.
Weacom.ru вчера в 23:39
Кино

В Сети объяснили возвращение Нео и Тринити в четвёртой «Матрице»

Почитатели «Матрицы» представили несколько теорий, вследствие которых Нео и Тринити, которые погибли в третьей части, оказались живыми в четвертой.
ToDay News Ufa 11:10
Общество

Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

«Зеленая зона» Багдада, где расположено посольство США и другие иностранные дипломатические миссии, подверглась ракетному обстрелу, сообщил арабский телеканал Al Hadath.
Взгляд.ру 17:31
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ 12:45
Общество

Путин подписал закон с «антиотмывочными» нормами проведения лотерей

Закон, приводящий нормы о лотереях к «антиотмывочному» законодательству, подписал президент России Владимир Путин.
Красная весна 12:58
Теннис

Впервые в истории в топ-15 рейтинга войдут три российских теннисиста

В понедельник в обновлённый рейтинг ATP впервые в истории войдут сразу три теннисиста из России: Даниил Медведев (5-е место), Андрей Рублёв (14) и Карен Хачанов (15).
Чемпионат вчера в 13:55
Происшествия

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Газета.Ru 19:50
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Гаджеты

Представлен «многофункциональный» смартфон Vivo Apex 2020

В Сети появилось официальное описание «многофункционального» смартфона Vivo Apex 2020.
Актуальные Новости 28 февраля в 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное