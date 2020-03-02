Общество
ИзвестияРектор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Кузьминов отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему господдержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.
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с чего всё началось
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.Известия17:11
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Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо
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Один человек стал жертвой аварии под Владимиром, еще десять пострадали
В результате столкновения грузовой фуры с микроавтобусом на трассе под Владимиром погиб один человек, еще десять пассажиров получили ранения, сообщают «Вести.ру».
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Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Шоу-бизнес
Анне Семенович исполняется 40 лет
1 марта свой 40-летний юбилей отмечает фигуристка, певица, телеведущая и актриса Анна Семенович.
Экономика
Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых
Согласно иску, с сентября по декабрь 2017 г. по вкладу Людмилы Ананьевой были выплачены проценты в размере 50 млн руб. По кредиту в качестве процентов были уплачены 33 млн руб. Ущерб банку от реализации схемы супругами за три месяца составил 17 млн рублей, считает истец.
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Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Стало известно, что самая высокая доля просроченной задолженности по кредитам населению выявлена в Ингушетии.
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона.
Экономика
Россельхозбанк описал, как сможет выглядеть российское село через 30 лет
Сельскохозяйственные территории в ближайшие десятилетия ждет глобальная трансформация, значительный потенциал в этом направлении имеет и российское село, говорится в совместном исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Высшей школы экономики (имеется в распоряжении РИА Новости).
Общество
В России пересчитают стоимость отопления из-за теплой зимы
Стоимость оплаты за тепло для жителей России будет пересчитана в связи с аномально высокими зимними температурами, сообщают 2 марта «Известия» со ссылкой на источник в министерстве строительства и ЖКХ.
Происшествия
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии арестован за взятку
Во время обысков у фигурантов в служебных кабинетах изъяли деньги и кокаин Правоохранительные органы задержали в Иркутске заместителя руководителя территориального управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Политика
Бывший комбат «Айдара» Мельничук задержан в Европе
Бывший командир украинского батальона националистов "Айдар" задержан по запросу России на границе Греции и Болгарии.
Общество
В США впервые скончался зараженный коронавирусом
К субботе число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 62 человек, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Здоровье
Билл Гейтс сравнил опасность коронавируса с эпидемией «испанки»
Коронавирус COVID-19 по своей опасности сопоставим с эпидемией испанского гриппа 1918 года, считает основатель Microsoft Билл Гейтс.
Здоровье
Увеличилось число жертв коронавируса в Китае
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, при этом более 44 тысяч человек выздоровели.
Общество
Колокольцев высказался против снижения нештрафуемого порога скорости
В настоящее время российских водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час.
Происшествия
В Забайкальском крае 12 вагонов сошли с рельсов
Шоу-бизнес
«Не могу больше молчать»: Савичева сделала заявление после трагедии
Юлия Савичева отреагировала на несчастный случай, случившийся на дне рождения блогера Екатерины Диденко.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Спорт
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
Футбол
Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» за попытку украсть флаг
Болельщики московского «Локомотива» избили фаната «Зенита» во время матча между их клубами на «Газпром Арене».
Политика
У границ Приморья запущен «неопознанного снаряда»
КНДР произвела запуск неопознанного снаряда. Об этом стало известно, буквально, несколько минут назад.
Армия и оружие
Сирийская армия начала операцию юго-западе страны
Сирийская арабская армия (САА) приступила к освобождению провинции Дераа, со ссылкой на источник в Сирии 1 марта сообщает ИА Красная Весна САА начала военную операцию в Ас-Санамайн в провинции Дераа, чтобы уничтожить находящихся там террористов.
Культура
Объявили состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ
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