Общество

ИзвестияИзвестияРектор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Кузьминов отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему господдержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.
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с чего всё началось

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Известия17:11

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Ректор НИУ ВШЭ предложил способы борьбы с ситуативной бедностью

ФедералПресс17:41

Ректор НИУ ВШЭ рассказал, как преодолеть ситуативную бедность

РЕН ТВ21:26

Назван способ преодолеть нехватку денег из-за рождения ребенка

Телеканал 360°20:50

Названы способы победить бедность в России

Lenta.ru20:46

Ректор ВШЭ Кузьминов назвал главные недостатки современных абитуриентов и школьников

Mockva.ru18:44

Ректор ВШЭ назвал способы победить бедность в России

Газета Кемерова22:27

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Известия17:11
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:59, Ашберн
Политика

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:20
Армия и оружие

Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо

Московский Комсомолец 11:23
Происшествия

Один человек стал жертвой аварии под Владимиром, еще десять пострадали

В результате столкновения грузовой фуры с микроавтобусом на трассе под Владимиром погиб один человек, еще десять пассажиров получили ранения, сообщают «Вести.ру».
REGNUM 21:41
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета 13:13
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Анне Семенович исполняется 40 лет

1 марта свой 40-летний юбилей отмечает фигуристка, певица, телеведущая и актриса Анна Семенович.
RT на русском 04:36
Экономика

Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых

Согласно иску, с сентября по декабрь 2017 г. по вкладу Людмилы Ананьевой были выплачены проценты в размере 50 млн руб. По кредиту в качестве процентов были уплачены 33 млн руб. Ущерб банку от реализации схемы супругами за три месяца составил 17 млн рублей, считает истец.
Ведомости 22:51
Общество

Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Стало известно, что самая высокая доля просроченной задолженности по кредитам населению выявлена в Ингушетии.
Газета.Ru 19:34
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона.
РИА Новости 19:29
Экономика

Россельхозбанк описал, как сможет выглядеть российское село через 30 лет

Сельскохозяйственные территории в ближайшие десятилетия ждет глобальная трансформация, значительный потенциал в этом направлении имеет и российское село, говорится в совместном исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Высшей школы экономики (имеется в распоряжении РИА Новости).
ПРАЙМ 19:15
Общество

В России пересчитают стоимость отопления из-за теплой зимы

Стоимость оплаты за тепло для жителей России будет пересчитана в связи с аномально высокими зимними температурами, сообщают 2 марта «Известия» со ссылкой на источник в министерстве строительства и ЖКХ.
REGNUM 17:52
Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии арестован за взятку

Во время обысков у фигурантов в служебных кабинетах изъяли деньги и кокаин Правоохранительные органы задержали в Иркутске заместителя руководителя территориального управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Байкал-Daily 22:25
Политика

Бывший комбат «Айдара» Мельничук задержан в Европе

Бывший командир украинского батальона националистов "Айдар" задержан по запросу России на границе Греции и Болгарии.
Вести.Ru 22:17
Общество

В США впервые скончался зараженный коронавирусом

К субботе число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 62 человек, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Росбалт вчера в 14:10
Хоккей

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 22:50
Здоровье

Билл Гейтс сравнил опасность коронавируса с эпидемией «испанки»

Коронавирус COVID-19 по своей опасности сопоставим с эпидемией испанского гриппа 1918 года, считает основатель Microsoft Билл Гейтс.
Красная весна вчера в 13:19
Здоровье

Увеличилось число жертв коронавируса в Китае

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, при этом более 44 тысяч человек выздоровели.
Lenta.ru 21:29
Общество

Колокольцев высказался против снижения нештрафуемого порога скорости

В настоящее время российских водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час.
Вести.Ru 05:41
Происшествия

В Забайкальском крае 12 вагонов сошли с рельсов

Российская газета 19:57
Шоу-бизнес

«Не могу больше молчать»: Савичева сделала заявление после трагедии

Юлия Савичева отреагировала на несчастный случай, случившийся на дне рождения блогера Екатерины Диденко.
7Дней.ру вчера в 09:00
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости 10:34
Общество

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Известия 01:21
Спорт

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
МонаВиста 10:32
Футбол

Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» за попытку украсть флаг

Болельщики московского «Локомотива» избили фаната «Зенита» во время матча между их клубами на «Газпром Арене».
МР7.ру 05:27
Политика

У границ Приморья запущен «неопознанного снаряда»

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда. Об этом стало известно, буквально, несколько минут назад.
ВЕСТИ: Приморье 22:56
Армия и оружие

Сирийская армия начала операцию юго-западе страны

Сирийская арабская армия (САА) приступила к освобождению провинции Дераа, со ссылкой на источник в Сирии 1 марта сообщает ИА Красная Весна САА начала военную операцию в Ас-Санамайн в провинции Дераа, чтобы уничтожить находящихся там террористов.
Красная весна 10:34
Культура

Объявили состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ

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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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